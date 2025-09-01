Salsa Chips, la hamburguesería más antigua de Jerez cumple 25 años: “Fuimos muy innovadores”

A los oídos de Montse y Ale, una pareja de jóvenes veinteañeros sin trabajo de Jerez, llegó la noticia de que traspasaban un bar en el Paseo Las Delicias, llamado Salsa Chips. Se hicieron con el negocio manteniendo el nombre y convirtiéndolo en una auténtica hamburguesería. Eso sucedió hace 25 años. Hoy se enorgullecen al afirmar que es la hamburguesería más antigua de Jerez.

Desde el principio, todo marchó muy bien con Montse en la cocina y Ale atendiendo a los clientes. Ellos mismos diseñaron la carta de lo que sería el proyecto de sus vidas. Al principio, además de hamburguesas, preparaban ensaladillas, croquetas... “Poco a poco lo limitamos más a hamburguesería”. “Fuimos muy innovadores”, apunta Ale, ya que, en aquellos años aún no había surgido el ‘boom’ actual de las hamburgueserías, ni la tendencia de las burgers gurmé.“Vendíamos mucho, siempre estaba lleno”, afirma con rotundidad Ale, aunque no deja de reconocer las dificultades del comienzo: “Estábamos muy ilusionados, pero fue duro. Éramos muy niños. No teníamos ninguna experiencia, aprendimos solos mi mujer y yo a base de golpes”.

En 2006, se trasladaron de local y, desde entonces, se encuentran en calle Amberes, en los alrededores del Complejo Deportivo Chapín. Este cambio trajo consigo novedades en la carta. Salsa Chips introdujo una sección de comida mexicana sin renunciar a sus grandes éxitos. “Hoy día tenemos hamburguesas que ya estaban en la carta hace 25 años, como la burger Doble Gouda”, explica el propietario del negocio.

Éramos muy niños. No teníamos ninguna experiencia, aprendimos solos mi mujer y yo a base de golpes”

A lo largo de este cuarto de siglo de trayectoria, la pareja jerezana ha vivido momentos dulces y amargos al frente de esta carismática hamburguesería como la crisis de 2009, por la que también se vieron afectados. “Tuvimos que despedir a personal”, se lamentan al recordarlo. No obstante, a pesar del paso de los años y los obstáculos, la ilusión y las ganas de los inicios permanecen intactas.

Un día cualquiera, la amplia terraza de Salsa Chips está completa. Un total de siete personas trabajan a destajo sólo en la cocina. Para Ale es fácil: “Soy un enamorado de mi trabajo. Intento tratar a todo el mundo muy bien y darle su sitio”. Si se le pregunta qué le hace diferente a las numerosas hamburgueserías con las que cohabitan actualmente, Ale no duda: “Nuestra cercanía a los clientes y la calidad de nuestros productos”.

Patio interior reformado de Salsa Chips (Jerez). / Vanesa Lobo

En el corazón de Salsa Chips

Anteriormente, la decoración del interior del local simulaba ser una franquicia de comida rápida. Desde hace diez años luce diferente. Cuando cruzas el umbral del local, te adentras en un auténtico homenaje a la cultura americana. La decoración son guiños a lo estadounidense, encabezada por el emblemático cartel de Las Vegas, en consonancia con la comida. Ahora Salsa Chips estrena un espacio, la terraza interior se ha convertido en una plazoleta de foodtruck: Street Food. Al margen de esta novedad, Ale y Montse, esa joven pareja visionaria que hace 25 años se adelantó al actual ‘boom’ de hamburgueserías, miran al futuro satisfechos, sólo desean seguir como en estos momentos.

La Carta

Una burger smash de Salsa Chips (Jerez). / Vanesa Lobo

Quienes vayan a Salsa Chips en el año de su 25 aniversario podrán degustar hamburguesas gurmé y deliciosa comida mexicana. Con el fin de elaborar ésta última, buscaron asesoramiento de cocineros mexicanos para mejorar sus recetas. Aseguran que no son mucho “de ir a probar” a otros establecimientos. La razón es clara: “Porque si lo haces, al final terminas copiando al de al lado y no me gusta. Vamos en tendencia, pero no me gusta copiar”.

Entre las burger destaca una de ellas por su solera, la antes mencionada Doble Gouda que lleva en la carta desde los inicios de Ale y Montse en Salsa Chips. Eso sí, ahora es gurmé, dado que trabajan con ternera premium. “El ochenta por ciento de las hamburguesas que preparamos en la actualidad son smash. Es lo que se lleva ahora. Fuimos afortunados al tener una empleada de Granada que nos enseñó a ‘smashear’ muy bien. Los tacos mexicanos también tienen muy buena acogida”. La hamburguesa preferida de Ale es la Smash Alabama “por su toquecito dulce”.

Además, cuentan con opciones sin gluten de comida mexicana y hamburguesas para personas celíacas, algo que se toman muy en serio: “Los cuidamos mucho”.