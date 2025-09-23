Los gitanos y Jerez, claves del último libro de Pepe Castaño

José Castaño Rubiales es una persona querida en Jerez. Su compromiso y su jerezanía le han hecho ganarse el respeto y el cariño de muchos ciudadanos, amigos que no han querido perderse este martes 23 de septiembre el estreno de su nuevo libro: ‘Jerez, tierra prometida de los gitanos’.

En su intervención, Castaño aludió a su “buen amigo Manuel Morao” para poner en su boca la afirmación de que “de los gitanos se ha escrito poco”, una frase que “a mí siempre se me ha quedado en la cabeza y que, unido a una serie de circunstancias personales”.

La primera, “que mi madre llegase a San Juan de Letrán pidiendo curación del hijo que traía en brazos” y la segunda, que “extrañamente, mis hermanos estudien en el Buen Pastor, a 50 metros de mi casa, y yo me tengo que ir a la escuela de Carmen Benítez, al corazón de Santiago, para aprender las cuatro letras porque no me dio tiempo a más. Allí aprendí cómo eran las familias gitanas de Jerez, pues con ellos compartí el hambre, las vivencias en los patios de vecinos y el sentir esa alegría, la sensibilidad y la grandeza que tienen estas personas”.

“Yo me he sentido como uno más, y la prueba está ahí”, refiriéndose a la presencia de Manuel Morao y de Antonio Soto, de la Fundación Secretariado Gitano.

Sin querer presumir de nada “porque yo no soy catedrático, soy más de la transmisión oral”, Pepe Castaño animó a la lectura de su libro “para sacar conclusiones”, sosteniendo que “es una reivindicación del pueblo gitano” y asegurando que este último trabajo “es, de los muchos que he escrito, el que más ilusión me hace”.

El acto contó además con la presencia de la primera autoridad de la ciudad, María José García-Pelayo, del delegado de Cultura, Francisco Zurita y del presidente de la AsociaciónRafael Bellido Caro, Manuel Jiménez. Fue precisamente este último quien ensalzó la labor de Castaño y recordó el trabajo que desde 2006 lleva realizando esta institución.

Por su parte, la alcaldesa elogió la labor de José Castaño subrayando que “para la ciudad es un honor compartir el nacimiento de un nuevo libro, un nuevo hijo, que se suma a la prolija producción del autor jerezano”, al que definió como “un sentidor de Jerz”.

La regidora señaló que “Pepe Castaño ha demostrado una gran inquietud intelectual y, sobre todo, la generosidad de compartir su vida y su conocimiento con fines solidarios”.

En alusión al título del libro, García-Pelayo destacó que “Jerez no es solo la tierra prometida para los gitanos, que lo es y lo seguirá siendo, sino también para todas aquellas personas que aman las tradiciones y desean vivir desde el cariño, la generosidad y la entrega”. En este sentido, hizo referencia a la conmemoración de los 600 años de la llegada del Pueblo Gitano a la península, resaltando que “este libro llega en un momento muy oportuno, ya que la historia de Jerez se ha escrito de la mano del pueblo gitano y constituye un ejemplo de inclusión”.