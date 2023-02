El gobierno local defiende su gestión volviendo a poner en duda la independencia de la Cámara de Cuentas

El gobierno municipal ha vuelto a poner en duda la independencia de la Cámara de Cuentas de Andalucía tras conocerse el resultado de la auditoría contable realizada al Ayuntamiento de Jerez en el ejercicio 2018. En un comunicado dado a conocer en la tarde de este martes, el ejecutivo afirmó que el organismo fiscalizador ha tenido un “tratamiento discriminatorio” en relación con los informes de otras entidades locales ya que, a su juicio, ha incluido “apartados y valoraciones realizadas con distinto criterio” a otros análisis.

No es la primera vez que el equipo de gobierno socialista pone en duda el trabajo de esta institución. Ya lo hizo en febrero de 2021 cuando la Cámara de Cuentas anunció que estaba auditando al Consistorio jerezano en el ejercicio 2018. Entonces, el ejecutivo le reprochó que hubiera publicado pocas semanas antes del anuncio el documento de directrices técnicas, que establece el marco de análisis del trabajo fiscalizador de la Cámara, cuando había sido aprobado en abril de 2020.

Para empezar, el gobierno municipal cuestionó a Miguel Contreras Manrique, consejero de corporaciones locales de este organismo y responsable de esta auditoría, recordándole que fue gerente del PP de Andalucía. De este modo, acusó a los populares de hacer un “uso partidista” de esta institución.

Acto seguido, le reprochó a la Cámara de Cuentas que haya realizado una auditoría “parcial” al “omitir referencia alguna a la antigüedad del origen” de los problemas detectados, además de no señalar, según el ejecutivo, "lo que se ha corregido de 2019 a 2022, tal como le fue acreditado a la Cámara, pero no le ha interesado incluirlo en el informe”. “Tanto en la gestión económica como en la contable y en la de recursos humanos es fácilmente acreditable lo que se hacía y no se hacía en 2014 y lo que se ha corregido”, sostuvo en el comunicado.

El ejecutivo defendió su gestión asegurando que, desde que el gobierno socialista empezó a gobernar en Jerez en 2015, el Ayuntamiento jerezano ha pasado de una “situación desastrosa tanto económica como financiera, contable y de recursos humanos” a un estado de "mejora sustancial" en 2022 tras haberse ido “encauzando poco a poco” desde 2016.

El gobierno local criticó a la Cámara de Cuentas por haber aceptado ocho de las 94 alegaciones que presentó al informe provisional —que le fue remitido el pasado mes de julio—. De estas, 13 se aceptaron de forma parcial mientras que 40 se rechazaron por no aceptar la justificación dada por el Ayuntamiento, 28 fueron admitidas por el Consistorio y cinco no se tuvieron en cuenta por falta de documentación, entre otros aspectos.

En las alegaciones presentadas, el ejecutivo argumentó que buena parte de las incorrecciones y problemas detectados por la Cámara de Cuentas eran de "gobiernos anteriores" y que se fueron corrigiendo entre 2019 y 2022. Sin embargo, en la respuesta del órgano fiscalizador, se limitó a señalar que esto no deja de ser un reconocimiento de que, en el año analizado, en este caso 2018, era cierto lo que se recogía en el informe.

Sin embargo, y ante esta circunstancia, el gobierno local le reprochó al órgano fiscalizador que “no reconozca” que se han dado estas dos circunstancias y que no se haya realizado “un mínimo análisis ni comentario sobre la antigüedad de cada punto tratado, ni sobre la corrección en los ejercicios posteriores a 2018”. Asimismo, acusó a la institución de “no justificar suficientemente” el motivo del rechazo de estas alegaciones a pesar de la “documentación” que envió el ejecutivo.

Además, señala que el análisis es “claramente discriminatorio” si se compara “con todos los informes que viene emitiendo la Cámara sobre el resto de ayuntamientos”. Así, apunta: “Se da el caso hasta de temas en el que ningún ayuntamiento andaluz cumplía en 2018, ni la misma Cámara de Cuentas, ni la propia Junta de Andalucía, pero sólo se incluye referencia en el informe de nuestro Ayuntamiento, como es el caso del Esquema Nacional de Seguridad”.