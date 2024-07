El gobierno local allana el camino para la creación de empleo y riqueza vinculada a la economía circular en la Dehesa de Bolaños

El Pleno del Ayuntamiento de Jerez ha aprobado este viernes la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la subsanación de error en la calificación de los terrenos en suelo rústico en la zona de Bolaños, medida que permitirá crear empleo y riqueza ligada a la economía circular.

La modificación puntual, aprobada en la sesión ordinaria del pleno con el voto a favor del PP, la abstención de Vox y el rechazo de PSOE y La Confluencia, se produce a instancias de Valoriza Servicios Medioambientales SA, propietaria de estos suelos en los que se localiza su planta de tratamiento de lodos procedentes de la depuradora. La propia Valoriza, junto a Cassandra Oil, también puso en marcha en su día en esta zona la primera fase de la planta de tratamiento de residuos plásticos y neumáticos para la obtención de combustibles no contaminantes.

La delegada municipal de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha recordado que el anterior gobierno socialista inició este procedimiento en 2022 para luego paralizarlo, sin los informes jurídicos pertinentes, en junio de 2023, días antes de la toma de posesión por parte del nuevo ejecutivo del PP.

En este sentido, De la Cuadra ha indicado que “desconoce las motivaciones que ahora se ocultan tras el no del PSOE”, a cuyo portavoz y ex delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, ha preguntado por su interés en paralizar la modificación que ellos mismos iniciaron y por sus motivos para impedir que se lleve a cabo un proyecto que generará riqueza y empleo en el municipio.

La responsable municipal ha recordado que, en las condiciones urbanísticas actuales, es más barato en un hipotético caso para el Ayuntamiento expropiar un suelo rústico que un sistema general, al tiempo que ha asegurado que es modificación no afecta a la previsión de una futura ampliación de la planta de reciclaje y compostaje de Las Calandrias. De esta forma, no hay ningún obstáculo legal, ni técnico, de interés general a futuro que frene una modificación del PGOU, ha insistido, que inició y paralizó el anterior Gobierno del PSOE.

Valoriza Servicios Medioambientales, empresa que actualmente lleva a cabo la gestión de los lodos de la planta depuradora de aguas residuales del Portal, solicitó hace unos años la modificación de estos suelos, que son de su propiedad.

Suelo rústico no urbanizable

El objeto de la modificación es subsanar un error puntual presente en el PGOU de Jerez en relación a la calificación de un ámbito concreto marcado actualmente como Sistema General de Infraestructuras. En este ámbito y con la calificación de Suelo No Urbanizable, se localizan tanto parcelas de titularidad pública (las que alberga la planta de Las Calandrias), como parcelas de titularidad y usos privados (las que albergan las instalaciones de tratamiento de residuos de la empresa Verinsur, Gestión Integral de Residuos, S.A., y la de tratamiento de lodos procedentes de la depuradora, de la empresa Valoriza Servicios Medioambientales, S.A).

Como recoge la propuesta debatida en Pleno, “se trata de eliminar la calificación de sistema general de infraestructura urbana en terrenos de titularidad privada. Esta modificación no afecta a la clasificación de suelo vigente, que se mantiene como suelo rústico (suelo no urbanizable)”.

Del mismo modo, ”esta modificación permite el desarrollo pacífico de las actuales actividades económicas de interés general y asegura, al no tener que adquirir la titularidad de los terrenos por vía expropiatoria, que los recursos públicos no se dirijan a la indemnización de terrenos y actividades que no son necesarias para el servicio público municipal, sin quitar fondos para las necesidades públicas justificadas”.