El gobierno local acusa a Diputación Provincial de no implicarse en el Circuito

La vicepresidenta de Cirjesa y delegada de Economía, Laura Álvarez, cargó este miércoles contra la Diputación a la que le reprochó que “no apoye” al Circuito de Velocidad. Lo ejemplificó en la escuela de pilotos Andalucía Jerez Talent, actualmente suspendida, a la que se ofreció que la patrocinase sin que finalmente lo haya hecho.

Las afirmaciones fueron realizadas por el edil durante una comparecencia pública donde presentó el resultado las cuentas del Ayuntamiento jerezano de los dos últimos ejercicios y donde hizo mención del ofrecimiento realizado por la Junta de ampliar su participación en el trazado de la carretera de Arcos. Ahora bien, estos reproches tienen una importante carga política ya que parten de una de las principales responsables del ejecutivo y van dirigidas contra una administración dirigida por su propio partido. Además, se han realizado, en un contexto donde el PSOE está viviendo en estas últimas semanas una fuerte tensión interna por el proceso de elección de la lista de delegados que concurrirá al próximo congreso federal de la formación, en la que la presidenta de la Diputación, Irene García, y la alcaldesa, Mamen Sánchez, concurren en candidaturas distintas.

Tras insistir que el ejecutivo está dispuesto a sentarse con la Junta para abordar esta mayor implicación en su gestión, se dirigió a la Diputación señalando que “no entiende su actitud” con el trazado. Así, dijo: “A mí como jerezana me duele que vengan camiones de la diputación de Córdoba o de Valencia apoyando a sus pilotos y aquí teníamos un proyecto de pilotos andaluces y gaditanos que no ha podido seguir adelante porque el Ayuntamiento de Jerez no tiene capacidad de poder mantenerlo”. "Las administraciones públicas tienen que apoyar el deporte base", aseveró.

La escuela de pilotos y el equipo de competición Jerez Andalucía Motor Talent ha sido una de las ‘víctimas’ del nuevo plan de reequilibrio financiero del Circuito para recortar gastos. El equipo, con el que se trataba de hacer una cantera de pilotos y que estaba patrocinado por el trazado, ahora mismo no tiene actividad ya que Cirjesa considera que no puede asumir los 300.000 euros que aproximadamente tiene de coste al año.

La delegada de Economía afirmó que el equipo se ofreció tanto a la Diputación como a la Junta para que lo patrocinasen; sin embargo, no hubo respuesta afirmativa. Diputación sí colabora con el trazado desde 2017 en aportar buena parte de la financiación de la prueba de Superbike que cada año acoge el trazado. Entre 2017 y 2020 ha aportado 2020 pero para la prueba de este año, que se celebrará precisamente este fin de semana, ha aportado unos 200.000 euros.

No obstante, la Diputación ya patrocinó años atrás esta escuela. De hecho, entre 2015 y 2016 aportó 20.000 euros anuales, aunque uno de los ejercicios el circuito tuvo que devolver el importe por problemas en su justificación.

En cuanto al ofrecimiento de la Junta de ampliar su participación en el trazado, la delegada insistió en lo apuntado el día anterior por la alcaldesa, Mamen Sánchez. Así, le volvió a reclamar a la administración autonómica que aclare el importe que está dispuesto a asumir para empezar a hablar “buscar soluciones para encontrar la viabilidad del circuito”. “Estamos dispuestos a hablar porque es bueno para la ciudad que la Junta se implique en el Circuito; el Circuito no se va a mover de Jerez, pero es totalmente incomprensible que soportemos los gastos estructurales y las inversiones del Circuito y solo apoyen en un contrato de publicidad para el Gran Premio”.

También criticó que, por ahora, la Junta de Andalucía no se haya implicado más en el Circuito reprochándole que “solo vengan a hacerse la foto el día del Gran Premio”. “Ahora lo que toca es que haga un ofrecimiento real que nos permita volver a ponernos a trabajar”, añadió.