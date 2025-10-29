El gobierno municipal reconoce a los mejores corredores del I Circuito Local de Carreras Populares

El gobierno municipal de Jerez ha reconocido a los mejores corredores del I Circuito Local de Carreras Populares con un acto de entrega de premios celebrado en el Centro Social Blas Infante que ha reunido a más de 300 asistentes entre atletas, familiares, organizadores de las carreras que han integrado el circuito y sus patrocinadores.

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, ha presidido tal entrega de premios y en su intervención ha agradecido “la colaboración de los organizadores de las cinco carreras para inaugurar en este primer semestre de 2025 este Circuito Local de Carreras, que han tenido además todas un perfil solidario además de un gran nivel competitivo” y la apuesta “de los patrocinadores y de las empresas colaboradoras en cada una de las carreras, ya que han hecho posible una mayor participación y calidad de estos eventos”.

La participación en este I Circuito Local de Carreras Populares, que ha contado con la colaboración de la Federación Andaluza de Atletismo y de la Policía Local, que han recibido también su reconocimiento expreso durante el acto de entrega de premios, se estima en 1.800 corredores sumando los participantes en cada una de ellas: Carrera Marianistas (19 de enero); Carrera Don Bosco (2 de febrero); Carrera Upacesur (22 de marzo); Carrera Popular (6 de abril) y Carrera de la Primavera ‘Mercajerez-Maratón Jerez’ (11 de mayo). Han optado a premios los corredores que hayan completado al menos 4 de las cinco carreras del mismo, acumulando puntos en función de sus resultados.

Con vistas a la próxima edición del Circuito Local de Carreras Populares, Tomás Sampalo ha adelantado que “vamos a dividir el año 2026 a efectos de carreras en dos semestres, de manera que el primer semestre se celebrarán las carreras populares del II Circuito Local, compuestas por Marianistas, Don Bosco, Upacesur, Cruz Roja y Primavera Maratón Jerez, con la novedad de la inclusión de la Carrera de la Cruz Roja, que por peso, entidad y causa social debe estar dentro del Circuito”.

En cuanto a la Carrera Popular, Sampalo ha adelantado que “volverá al mes de noviembre, unas semanas después de la Media Maratón, que se ha consolidado como un referente en la provincia y en Andalucía, con tres ediciones a finales de octubre y en las que hemos superado los 1.100 participantes. Una Media a la que queremos seguir dando un impulso importante en 2026 tras los buenos resultados de este año, y una Carrera Popular que volverá a noviembre y en la que trabajaremos para que de nuevo sea una cita multitudinaria y familiar”.

Tras la proyección inicial de un vídeo de resumen del I Circuito Local de Carreras Populares realizado por Onda Jerez Televisión, se ha procedido a las entregas de premios por categorías. El listado de los ganadores de esta primera edición del circuito queda como sigue:

1º- Sub 20 masculino: Juan Manuel Fernández Pérez (Independiente).

1º- Sub 23 masculino: Daniel Aliaño Montaño (Curtius).

2º- Sub 23 masculino: Adrián Luna Molina (Independiente).

3º- Sub 23 masculino: Luis Miguel Letrán Vega (Comando Zajaritas).

1º- Senior A masculino: Brais Otero Bertola (Chapín Jerez).

2º- Senior A masculino: Juan Manuel Marcelo González (Independiente).

1ª- Sub 20 Femenino: Lara Pineda Corbacho (Cruz del Valle CD).

1ª- Sub 23 Femenino: María Fernández Arroyo (Chapín Jerez).

1ª- Senior A Femenino: Marta Pareja Flores (Ciudad de Jerez-Runchip).

2ª- Senior A Femenino: Andrea Benítez Rosa (Independiente).

1º- Senior B masculino: Jorge Jiménez Domínguez (Runchip Jerez).

2º- Senior B masculino: José Antonio Silva de la Torre (ídem).

3º- Senior B masculino: Pedro Benítez Piñero (Maratón Jerez).

1º- Máster 35: Alberto Carcaño Domouso (Independiente).

2º- Máster 35: Javier Guerrero González (Independiente).

1º- Máster 40: José Andrés López González (Maratón Jerez).

1ª- Máster 35 FEMENINO: María Guerra Costillo (Independiente).

2ª- Máster 35 FEMENINO: Verónica Domínguez Estudillo (Indepen).

3ª- Máster 35 FEMENINO: Esperanza Castillo Vidal (Independiente).

2º- Máster 40 masculino: Juan Carlos Fernández Sánchez (C.T. Trikiman).

3º- Máster 40 masculino: Sebastián Núñez Muñoz (C.T. Trikiman).

1º- Máster 45 masculino: David Trenado Amo (Club Maratón Barbate).

2º- Máster 45 masculino: Rafael Sánchez Bernal (Maratón Jerez).

3º- Máster 45 masculino: Daniel González Jurado (Maratón Jerez).

1º- Máster 50 masculino: Luis Miguel Sánchez Gil (Maratón Jerez).

1ª- Máster 40 FEMENINO: Ana Mª Ruiz Torrejón (Independiente).

2ª- Máster 40 FEMENINO: María Teresa Macías García (Independiente).

3ª- Máster 40 FEMENINO: Carmen María Cano Ibáñez (Club Kema Kilos).

2º- Máster 50 masculino: Pedro Luis Escolano Hernández (Los 4x4 Jerez).

3º- Máster 50 masculino: José Miguel Muñoz Vargas-Machuca (Maratón).

1º- Máster 55 masculino: Antonio Armario Pérez (Maratón Jerez).

2º- Máster 55 masculino: Julio Solórzano Sañudo (Maratón Jerez).

3º- Máster 55 masculino: José Luna Viladiú (Independiente).

1ª- Máster 45 FEMENINO: Ana Isabel Mancilla Villagrán (Independiente).

2ª- Máster 45 FEMENINO: Soledad Benítez Castro (Maratón Jerez).

3ª- Máster 45 FEMENINO: Susana González Arana (Maratón Jerez).

1º- Máster 60 masculino: Francisco Garri Jerez (Carmona Páez).

2º- Máster 60 masculino: Francisco Javier Benítez Vázquez (Maratón Jerez).

3º- Máster 60 masculino: Francisco López Santiago (IES Sancti Petri).

1º- Máster 65 masculino: Emilio Magnien Montero (Maratón Jerez).

1ª- Máster 50 FEMENINO: Eva María Clavijo Álvarez (Vete-Runners Jerez).

2ª- Máster 50 FEMENINO: Patricia Muñoz Fernández (Maratón Jerez).

3ª- Máster 50 FEMENINO: Mari Ángeles Martín-Bejarano Ejarque (CPNF).

1ª- Máster 55 FEMENINO: Ana Isabel Utrilla Morlans (Independiente).

2ª- Máster 55 FEMENINO: María Luisa Martín-Bejarano Ejarque (CPNF).