Así es la 'fórmula' de Diego Caro, nuevo entrenador del Xerez DFC

Diego Caro se ha convertido en nuevo entrenador del Xerez DFC y no es un desconocido para los aficionados, ya que el cordobés ha desarrollado toda su carrera en Andalucía y se ha medido a los azulinos en varias oportunidades en Tercera tanto al frente del Ciudad de Lucena como en el Salerm Puente Genil. De hecho, él dirigía a los pontanos cuando el conjunto xerecista dio el salto a Segunda RFEF por primera vez de la mano de Pérez Herrera el 10 de mayo de 2021 en el Manuel Polinario. Dos goles de Antonio Sánchez, uno de Javilillo y otro de Bello, ahora director deportivo azulino, sirvieron a los xerecistas para vencer (2-4) en un compromiso en el que los locales se adelantaron a los siete minutos por medio de Canty y que empató a dos tras descanso.

Pero, ¿cómo son los equipos de Diego Caro? El cordobés no es esclavo de ningún sistema predeterminado, siempre se ha adaptado a la plantilla que ha tenido y al terreno de juego y le gusta confiar en la gente joven. En Lucena jugaba con defensa de cuatro y en el Puente Genil casi siempre se decantó por la línea de tres por las dimensiones del campo.

En líneas generales, con balón le gusta que sus equipos sean asociativos, con salida desde atrás siempre que sea posible, verticales, que lleven la iniciativa y que tenga presencia en ataque. Sin balón, imprime carácter a sus bloques para que tengan las líneas juntas, sean capaces de ganar duelos, se muestren contundentes, presionen arriba al rival y concedan pocas oportunidades. La estrategia también es importante para él.

En el Xerez DFC tiene un problema grave que resolver, el defensivo por el gran número de goles que el equipo está recibiendo, y ahí tendrá que decidir si se decanta por un tipo de estilo u otro. Caro deberá de valorar si puede utilizar el 1-3-5-2 del Puente Genil o el 1-4-3-3-3 que empleaba en el Córdoba B y que le llevó a quedarse a las puertas del ascenso a Segunda RFEF ante otro filial, el Getafe.

En defensa tiene problemas por los goles encajados y en ataque se los va a encontrar porque únicamente cuenta con un delantero en estos momentos, Dieste, con lo que tendrá que apostar por alguno de los extremos para jugar más arriba. Esta jornada no podrá contar con Dani Torres, el delantero del filial que ha venido entrando en las últimas convocatorias por su expulsión en Cádiz con roja directa.