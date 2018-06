"Este gobierno ha traído una nueva forma de hacer política"

Casi cuatro horas y media duró el debate sobre el estado de la ciudad, la sesión plenaria de mayor carga política que se celebra cada año pues en él se habla la situación de Jerez. En él, el guion no está definido sino que cada grupo destina los minutos asignados para hablar de lo que considere conveniente. Por ello, y como suele ser habitual, la de ayer fue una sesión donde se habló más de los aciertos y errores del gobierno municipal que de Jerez y sus problemas salvo, claro está, en momentos puntuales y honrosas excepciones. No fue de extrañar por tanto que, un debate sobre el estado de la ciudad más, se presentaran dos visiones antagónicas, una que muestra un Jerez en la senda de la recuperación y otra que dista mucho de estar en la senda de la solución a sus problemas.

Este debate suele ser también un foro donde la primera autoridad de la ciudad aprovecha para hacer anuncios. Y ayer, Mamen Sánchez cumplió con esta costumbre aludiendo a un inminente acuerdo con la Junta para concretar los terrenos donde construir la futura Ciudad de la Justicia, un equipamiento donde se quieren agrupar todas las sedes judiciales de la ciudad pero del que aún no hay ni proyecto ni fechas de ejecución. También mencionó que se ultima el proceso para la venta de parcelas industriales en la Ciudad del Transporte (concretamente los terrenos de la fallida Zahav) y el PTA y la urbanización de dos nuevos polígonos industriales (Pastranilla y El Carrerista)-las obras se ejecutarán conforme se vayan vendiendo las parcelas-. Apuntó, además, que se optarán a unas subvenciones para ejecutar un proyecto de iluminación de monumentos del centro y se está buscando ayuda de la Junta para mejorar la pista de atletismo de Chapín.

La sesión fue iniciada por la regidora quien durante casi una hora hizo un recorrido por la gestión de sus tres años de gobierno y donde desgranó las actuaciones previstas que pretende acometer en lo que queda de mandato. Su intervención comenzó asegurando que el ejecutivo que lidera ha traído al Ayuntamiento "una nueva forma de hacer política y una nueva forma de gobernar", haciendo continuas alusiones al "diálogo" con el resto de grupos y entidades. "En estos años se ha demostrado que, por encima de las diferencias políticas, prevalece buscar puntos de encuentro para hacer políticas al servicio de Jerez y de los jerezanos", sentenció. La regidora mostró su intención de no cargar contra el PP alegando que no iba a detenerse "demasiado en analizar de dónde hemos partido y en qué convirtieron otros esta ciudad". Pero al final fue un gesto para la galería porque durante su discurso y, especialmente, durante las réplicas, no desaprovechó la oportunidad para hacer numerosos paralelismos entre su gestión y la del anterior mandato del PP.

Entrando en gestión, Sánchez aludió a los "cuatro presupuestos" municipales aprobados en este mandato que ha conllevado inversiones "por más de 33 millones de euros". Así, destacó "las 13 obras que ahora están en activo en Jerez" asegurando que se está trabajando en mejorar "colegios públicos, barriadas e instalaciones deportivas".

En referencia a los servicios públicos, aseguró que ahora se prestan "con mayor calidad" tras haberlos encontrados "mermados y abandonados". En este sentido, destacó la llegada de nuevos autobuses -en unos meses llegarán nueve y aún tiene que resolverse el procedimiento de contratación de otros nueve y contabilizó a otros ocho para el transporte a la zona rural-. Pero Sánchez dedicó varios minutos a la limpieza viaria donde reconoció que el servicio tiene deficiencias por "una mezcla de cosas", aunque lo achacó a los recortes en el contrato que hubo durante el anterior mandato -aseguró que el PP "quitó de un plumazo a 100 barrenderos y se quitó la limpieza de contenedores"- y anunció que el año próximo saldrá a licitación el servicio con un nuevo pliego de condiciones que cubrirá "la verdadera necesidad de limpieza con un aumento de personal y maquinaria más moderna". Eso sí, volvió a anunciar que se reforzará en este año el servicio de barrido en barriadas durante los fines de semana.

Y, claro está, afirmó que se está "normalizando" la situación económico financiera del Ayuntamiento" al reducir la deuda con los grandes contratistas, los ayuntamientos pedáneos y haber mejorado la recaudación, además de "salvar" empresas municipales en riesgo de disolución.

De cara al año que aún resta de mandato -las elecciones serán a finales de mayo de 2019- la regidora avanzó que se está trabajando en un programa de eficiencia energética en centros educativos e instalaciones municipales y se apostará por una "ciudad más sostenible" anunciando unas jornadas de expertos para analizar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y plantear posibles cambios para hacer un desarrollo "más racional". Y afirmó que se continúa apostando por la revitalización de centro histórico como las actuaciones en plaza Belén y plaza Angustias así como las proyectadas en plaza Vargas, el entorno de San Juan de los Caballeros, la plaza Esteve, Ancha o el eje Arroyo-José Luis Díez. Aludió, además, a un programa de dinamización del comercio, a un proyecto para iluminar monumentos del centro, a un plan de mejoras de parques públicos, principalmente en el Jardín Escénico, Torrox y Picadueñas y al interés de empresas hoteleras por adquirir el edificio de la plaza Esteve.

Sánchez concluyó su discurso volviendo a apelar al diálogo con el resto de grupos: "Tenemos carencias y problemas que resolver, pero esta ciudad tiene mucha fortaleza, muchos activos. Tenemos que estar orgullosos que desde el pacto se pueden hacer políticas y hacer de Jerez una ciudad más sostenible". "Queremos seguir cambiando la ciudad por lo que pedimos comprensión y compromiso para caminar juntos porque Jerez necesita la suma de todos", concluyó.