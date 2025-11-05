God Save The Queen, La Guardia, Javier Ojeda, La Frontera y DJ El Pulpo ofrecerán conciertos en Jerez en 2026

Tres noches, tres experiencias únicas. La programación para el verano de 2026 de Tío Pepe Festival en Jerez sigue tomando forma con tres nuevos conciertos que prometen emocionar, hacer vibrar y conectar a varias generaciones en el incomparable marco de las bodegas jerezanas. Desde el regreso de Sergio Dalma al universo Via Dalma (18 de julio); pasando por una celebración del pop-rock español de los 80 con La Guardia, Javier Ojeda, La Frontera y DJ El Pulpo (31 de julio) bajo el título Noches de Rock&Roll, hasta el homenaje internacional a Queen con God Save The Queen (6 de agosto), el cartel se refuerza con tres propuestas musicales con una gran trayectoria y una fuerte e íntima conexión con el público. Veranea en la Bodega volverá a brillar como una cita imprescindible de celebración de la mejor música en directo y los placeres gastronómicos bajo el cielo de Jerez de la Frontera.

Las entradas pueden adquirirse en la página web www.veraneaenlabodega.com.

Sergio Dalma regresa con fuerza a los escenarios con su nueva gira Ritorno a Via Dalma, un recorrido por los grandes temas italianos que han marcado su carrera que tendrá una especial parada en la Bodega Las Copas la noche del sábado 18 de julio. Este tour celebra el lanzamiento de su álbum número veintitrés, un emocionate homenaje a los autores italianos más influyentes en España. En paralelo, se cumplen quince años desde la publicación de Via Dalma, el disco que revolucionó el mercado musical español con más de 300.000 copias vendidas y que posicionó a Dalma como un autor intergeneracional capaz de unir a diferentes tipos de público bajo el abrigo de su música. En esta nueva entrega, Dalma vuelve a unir generaciones a través de canciones como Entre tú y mil mares (de Biagio Antonacci y popularizada por Laura Pausini); Parole, Parole; tributo a Mina. Un espectáculo cargado de emoción, elegancia y la voz inconfundible de un artista irrepetible.

En la noche del 31 de julio el entorno de las Bodega Las Copas acogerá una velada única bajo el título Noches de Rock&Roll en la que reunir a tres grandes nombres del pop-rock español de los 80 -La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda, acompañados por el carismático DJ El Pulpo- en un espectáculo que promete ser una auténtica fiesta generacional.

La Frontera celebra cuatro décadas de trayectoria con un repertorio que incluye himnos como Duelo al Sol, El límite o Judas el Miserable. Desde sus inicios en 1985, la banda ha recorrido estilos y escenarios, consolidándose como una referencia del rock nacional. La mítica banda garanadina La Guardia, con Manuel España al frente, sigue girando por todo el país mientras prepara un nuevo disco para celebrar su 40 aniversario. Con más de un millón y medio de copias vendidas, temas como Mil calles llevan hacia ti o Cuando brille el sol siguen siendo parte del imaginario colectivo de todo un país. El malagueño Javier Ojeda, alma de Danza Invisible, aporta por su parte su versatilidad y energía escénica en una carrera que combina éxitos como A tu alcance con una sólida con una indiscutible trayectoria en solitario. Sus reconocimientos como Medalla de las Artes de Andalucía en 2024 o Hijo Adoptivo de la Ciudad de Jerez en 2019 confirman su relevancia cultural.

Esta noche para cantar, bailar y revivir los grandes momentos de la música española tendrá como maestro conductor a Carlos Moreno El Pulpo, mucho más que un DJ. Como comunicador, animador y uno de los grandes referentes de la música y la radio en España ha puesto voz a momentos cargados de emoción, conectando con cientos de miles de personas cada día. Su espectáculo no es solo música: es cercanía, interacción, anécdotas, nostalgia, humor y un ambiente único que consigue que cada público se sienta parte de la fiesta.

God Save The Queen: el tributo definitivo

La banda argentina God Save The Queen, considerada por la revista de culto Rolling Stone como “la mejor banda del mundo interpretando a Queen”, anuncia su gira mundial más ambiciosa para celebrar los 40 años del último concierto de Queen con Freddie Mercury. Un esperado tour que les llevará a Tío Pepe Festival el 6 de agosto.

God Save The Queen recorrerá los principales escenarios de Europa, América y Asia con una producción renovada que recrea la experiencia de los shows de los años 80 con tecnología del siglo XXI. Un espectáculo de nivel internacional que combina fidelidad musical, potencia escénica y emoción en estado puro en el que se recorre la historia de Queen desde sus primeros himnos hasta sus momentos más icónicos, revitalizando el legado de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos. Con esta gira, que tendrá como parada de excepción la Bodega Las Copas, God Save The Queen consolida su lugar como una de las producciones musicales más importantes dedicadas al universo de Queen, llevando su energía y su precisión artística a los escenarios más prestigiosos del mundo.

El ciclo cultural Veranea en la Bodega -que aúna en un marco histórico y patrimonial música y gastronomía de la mano de una de las grandes familias del vino- volverá a transformar Jerez de la Frontera en uno de los destinos más singulares del verano. Concebida como una invitación a vivir Jerez desde dentro y a conocer el más auténtico estilo de vida Tío Pepe a través de la música en vivo, el vino, la tierra y la emoción compartida, la iniciativa Veranea en la Bodega reunirá durante los meses de julio y agosto de 2026 a un elenco de artistas nacionales e internacionales a descubrir durante las próximas semanas. Tío Pepe Festival, Solera y Compás y Tío Pepe Comedy abrirán de par en par las emblemáticas bodegas González Byass para dar la bienvenida a un festival de aromas y sabor hecho con el corazón y apoyado en una oferta gastronómica que a través de La Cena de las Estrellas señalará a la cocina de vanguardia, innovadora y creativa. Desde el majestuoso Patio de la Tonelería hasta la Bodega Las Copas, cada rincón se llenará de vida con algunas de las mejores voces y más brillantes propuestas artísticas del momento. El primer anuncio hecho público hace unos días, el concierto de Deep Purple el 10 de julio con su gira Made in Europe, cuyas entradas están ya a la venta en la página www.veraneaenlabodega.com.