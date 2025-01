González Byass impulsa la biodiversidad a través del proyecto 'Vidas'

Con el objetivo de proteger la diversidad de los ecosistemas y de adaptar sus viñedos a los retos del cambio climático nacía, en el año 2021, VIDas, el proyecto con el que González Byass lleva a cabo iniciativas sostenibles en diferentes zonas de España. Durante el último año, el grupo familiar ha puesto en marcha una serie de acciones enfocadas a fomentar la biodiversidad en el marco de Jerez en las fincas de La Canariera (Jerez de la Frontera) y en la finca Moncloa (Arcos de la Frontera).

En este tiempo se han instalado 24 cajas nido para aves y murciélagos en ambos viñedos; se han construido dos charcas de grandes dimensiones y dos bebederos para la fauna; se ha construido un hotel de insectos inédito en el Marco de Jerez y único en España; se han anillado 171 aves entre 2023 y 2024 y se han censado 101 especies de aves y 7 especies de murciélagos gracias a la colaboración de anilladores expertos de la Estación Biológica de Doñana (EBD). También se ha creado una colonia de abejarucos, refugios para murciélagos, majanos para conejos, oasis para reptiles y mariposas; se han instalado 32 colmenas de abejas –que en tan solo cuatro meses ya han producido 15 kg de miel–; y se han plantado 1.700 plantas aromáticas, además de especies arbustivas y flora autóctona para favorecer aves y polinizadores. De manera periódica, se han organizado diferentes jornadas de voluntariado y formaciones ambientales.

Como resultado de las iniciativas implementadas y tras un análisis exhaustivo de los viñedos, los ambientólogos que han participado en el proyecto han definido las “Mejores prácticas ambientales” que permitirán a González Byass potenciar la biodiversidad en el cultivo de la vid y mejorar la productividad vitícola, consolidándose como un referente de sostenibilidad en el sector del vino. Así mismo, los datos obtenidos a partir de los anillamientos, censos y trabajos de campo realizados están ofreciendo una información muy valiosa para optimizar la gestión del viñedo y de sus microhábitats asociados, permitiendo a la marca escalar las acciones a otras bodegas.

“Una buena gestión de la biodiversidad produce, indiscutiblemente, impactos positivos en el viñedo. Es la idea que sostiene el proyecto VIDas, con el que apostamos y orientamos los esfuerzos hacia la creación de viñedos equilibrados y naturales, contribuyendo a un futuro sostenible. Los resultados de las fincas de Cádiz son un claro reflejo de que cada vez estamos más cerca de nuestros objetivos”, comenta Victoria González-Gordon, Chief Sustainability Officer en González Byass.

Desde sus inicios en 1835, González Byass mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad. Una filosofía que se materializa en su plan sostenible “People + Planet” con el que la marca persigue generar un impacto positivo en las comunidades y en el planeta a través de un enfoque integral.

González Byass es una empresa familiar con una tradición centenaria en la elaboración de vinos y spirits. La compañía nació en 1835 en Jerez de la Frontera (Cádiz) y, en la actualidad, está presente en más de 100 países.

Cuenta con un portafolio compuesto por 38 marcas, entre las que destacan los vinos Tío Pepe (D.O. Jerez), Vilarnau (D.O. Cava), Beronia (D.O.Ca. Rioja y D.O. Rueda) o Viñas del Vero (D.O. Somontano), y spirits como el whisky Nomad o la ginebra The London Nº 1. Sus bodegas han sido convertidas en destinos donde el enoturismo ofrece experiencias únicas y que encuentran su mejor expresión en el Hotel Bodega Tío Pepe, el primer Sherry Hotel del mundo.

La nueva generación continúa con el legado familiar combinando la tradición con un firme compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la calidad. Una filosofía que se materializa en “People + Planet”, la realidad sostenible de la compañía, y que se reafirma con su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. González Byass es una familia que cuida la tierra, ama los vinos y destila la magia para compartir con el mundo la alegría de vivir.