Gran concierto a beneficio de la Asociación de Alzheimer Afa La Merced en Jerez

La Coral Polifónica Capuchinos de Jerez, con casi cuatro décadas de trayectoria, sigue apostando por fomentar la cultura de la música coral en nuestra ciudad, y como cada año organiza encuentros benéficos, solidarizándose, en este caso, con las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer, a través de AFA La Merced, a cuya labor irá destinada la recaudación del evento.

Este año, con motivo de la Candidatura de Jerez a la capitalidad Europea de la Cultura 2031, la Coral Polifónica Capuchinos de Jerez ha organizado el II Encuentro Internacional Coral junto al XV Encuentro de corales 'Ciudad de Jerez'. De ahí que la coral jerezana se adhiera a dicha candidatura y, haciendo honor a ella, la noche del Encuentro se vista con los colores de la ciudad. Este Encuentro contará con la participación especial del Grupo Coral Ossónoba de Faro (Portugal), junto a las corales gaditanas Coral Polifónica de Algodonales, Coral Polifónica de Voces Blancas 'Serenata Roteña', además de la propia Coral Polifónica Capuchinos de Jerez, como organizadora.

Todas ellas estarán dirigidas respectivamente por el maestro Nuno Sequeira Rodrigues, Luis Fernando Vergel, Francisco José Linares Varó y Luis Fernando Vergel Sánchez. “Interpretarán esa música conductora que impregnará la noche de melodías que despertarán recuerdos dormidos. Es por ello que nuestros cantos vayan esa noche por AFA La Merced”, indica la presidenta de la Coral Polifónica Capuchinos, Mª Teresa Díaz Marchán. Conducirán el Encuentro los coralistas jerezanos Montserrat Martín de la Mota Casarrubios, David Navia y la traductora Pilar de Carvalho Ferrera.

El Encuentro de Corales tendrá como escenario El Refectorio de los emblemáticos Claustros Santo Domingo, este sábado, día 8 de noviembre, a las 20:00 horas, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, que estará representando por su delegado de Cultura, Francisco Zurita Martín, así como con el patrocinio de la Fundación Jaime González-Gordon y la colaboración de diversas firmas jerezanas. “A todos, desde aquí, queremos manifestar nuestro profundo agradecimiento por hacer posible esta causa noble”, añade DíAZ.

La Coral Polifónica Capuchinos, con 38 años de existencia, organiza diversos encuentros de corales 'Ciudad de Jerez' a nivel provincial, nacional e internacional, así como el Encuentro Multicoral en el 2011 y los anuales Encuentros de Grupos Andaluces para Música Vocal e Instrumental. Tiene en su haber distintos premios entre ellos el “Premio Ciudad de Jerez” La Coral Polifónica Capuchinos, una vez más, se solidariza por causas humanitarias e invita a todos los jerezanos a que con su asistencia colaboren por esta causa.

Puntos de Venta: Asociación de Alzheimer: 956 33 51 64, Coral Polifónica Capuchinos: 620 389 501, y en los mismos Claustros Santo Domingo, media hora antes del Encuentro Coral.