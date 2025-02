Gran concierto en homenaje a Mariam Lallana Chica en Jerez

Este jueves, 27 de febrero, la Academia San Dionisio de Jerez celebrará un concierto de piano a cargo de jóvenes intérpretes, siempre en memoria de la jovencísima y recordada pianista Mariam Lallana Chica, que fue alumna del conservatorio de Jerez, en su momento y fallecida prematuramente. Jóvenes, algunos por edad, y otros por nivel de estudios en el conservatorio, pero con un potencial extraordinario, y una trayectoria francamente prometedora. "En una época, como la que estamos viviendo, donde desgraciadamente un sector no desdeñable de la juventud, no siente ilusión por nada, o están solo excesivamente apegados a la tecnología, rodeados de teléfonos móviles última generación, tablets y ordenadores, poder disfrutar de un grupo como este, con inquietudes artísticas y aspiraciones de ser futuros grandes concertistas, es algo que no debería perderse nadie", apunta desde la organización el organista Ángel Hortas.

"Hay que agradecer, en primer lugar, a la Real Academia, por dar la oportunidad para la realización de este concierto, y como no, a los propios concertistas y a sus profesores del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro” de Jerez, que desde el primer momento se han volcado y dedicado su tiempo a organizar un concierto que, sin duda, hará las delicias de todos los asistentes", añade.

El programa estará compuesto por obras de Haydn, Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms, Schumann y Rachmaninov a cargo de Valentina Pavón Ruiz, Alejandro Barberá Vega, Samuel Guisado Muñoz, Juan Antonio Navarro Moreira, Ana Martínez García, José Ignacio Castaño Fernández y Samuel Parro Valle.

"Desde aquí, animo a todos los amigos de la academia, así como a todos los jerezanos, y amantes de la cultura y la música, en general, a asistir a este ilusionante acontecimiento".

El concierto será a las 19,30 horas y tendrá entrada libre hasta completar el aforo.