Gran exposición en Jerez sobre la Armada Española

Este sábado 8 de noviembre se inaugura la exposición en honor de la Armada Española, con motivo del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Carmen. El acto comenzará a las 12 horas con una conferencia sobre la historia de la bandera española a través de la pintura de Augusto Ferrer Dalmau, que impartirá la doctora María Fidalgo Casares, presentada por el Marqués de Villarreal Felipe Morenés y Giles. Tras la conferencia se descubrirá un sello dedicado al Jerezano, el Teniente de Navío Juan Manuel Durán González.

En la exposición habrá una muestra de uniformes de marinería y de infantería, algunos actuales y otros de época, además de muchos objetos, cartas náuticas, metopas, condecoraciones, fajines, bastones, sables, sellos de correos, y una curiosa colección de maquetas de buques y submarinos, además de un apartado especial para la Virgen del Carmen. Estará abierta al público hasta el sábado 22 de noviembre.