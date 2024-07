Los grandes éxitos de Queen llegan al Tío Pepe Festival de Jerez este sábado 20 de julio

El espíritu de una de las míticas bandas de la historia del rock inundará este sábado 20 de julio la Bodega Las Copas de Gónzalez Byass, dentro de “Veranea la Bodega 2024” para hacer disfrutar del estilo de vida Tío Pepe. A partir de las 22.15h., God Save The Queen repasará sobre el escenario los grandes éxitos del conjunto británico que lideró Freddie Mercury; una ocasión única para vibrar al ritmo de “la mejor banda tributo del mundo”, según la revista musical Rolling Stone. Las entradas del concierto pueden comprarse a través de la web de Veranea en la Bodega.

God Save The Queen llega a TÍO PEPE Festival avalado por un gira de más de 100 conciertos agotados en todo el mundo que han podido disfrutar más de 300.000 espectadores y después de haber participado en el filme Bohemian Rhapsody por petición expresa de Queen y los estudios de cine 20th Century Fox. Y lo hace con un espectáculo que reúne composiciones de todas las etapas de la banda para revivir los momentos más importantes de su historia musical, desde los inicios hasta su último disco, Made in Heaven.

We Will Rock You, We Are The Champions, I want it all, Under Pressure o Radio Gaga son algunos de los temas que, envueltos por cambios vertiginosos de vestuario y los sensacionales juegos de luces que acompañaban a la banda, sonarán en la Bodega Las Copas de González Byass y que el conjunto argentino traerá con viveza al presente.

La similitud con el sonido original, así como el parecido físico y vocal de Pablo Padín con Freddie Mercury son las grandes bazas de God Save The Queen para hacer sentir al público que se encuentra ante la banda británica fundada en 1970; una ocasión única para los fans que quedaron huérfanos en 1991, que podrán soñar con disfrutar en vivo y en directo de las melodías y la energía que derrochaba en el escenario Queen.

En la décima edición de TÍO PEPE Festival, nominado en los Wine Travel Award como mejor “Evento del Año 2023”, artistas como Take That, La Oreja de Van Gogh, Luis Fonsi, Antonio José, Amaral, India Martínez, musical referente de ABBA, José Mercé, Sidecars, Santiago Auseron, Nil Moliner o Los Secretos, junto con la magia del flamenco representada en el ciclo “Solera y Compás” por María Terremoto y Rancapino Chico, Jesús Méndez o Israel Fernández con Diego del Morao, componen una oferta musical de alto nivel. Por su parte, "TÍO PEPE Comedy" llevará el humor a esta edición de "Veranea en la Bodega". Primero será el turno del gaditano Selu con “Que ni las hambre la vamo a sentí” y, tras él, Flo, Mota y Segura ofrecerán una actuación de “Dos Tontos y yo”. Sin duda, se podrá disfrutar de una experiencia inolvidable, embriagada por un estilo de vida único donde el arte y las emociones se entrelazan de manera sinigual, el estilo de vida Tío Pepe.

La bodega González Byass en Jerez marca un estilo de vida propio ofreciendo un amplio abanico de sensaciones con "Veranea en la Bodega 2024", una experiencia enogastronómica y musical que convoca el sabor y la esencia de la Andalucía más tentadora y sugestiva. La chef de talla mundial María José Martínez, de la mano de su restaurante Lienzo, protagonizará el próximo 22 de julio la denominada “Cena de las Estrellas”. Una propuesta culinaria única y creativa, que se fusionará con los mejores vinos que González Byass atesora en sus bodegas. A su vez, el sabor también invadirá el interior de las Bodegas Tío Pepe a través de dos exclusivos restaurantes: El Huaso y Pedro Nolasco, que prometen sorprender a los paladares más exquisitos.

Al igual que ya ocurriera en las últimas ediciones, conocer todos los secretos de las legendarias Bodegas Tío Pepe y poder pasar la noche en su interior será posible gracias al primer Sherry Hotel del mundo, el Hotel Bodega Tío Pepe, premiado por ACEVIN como “Mejor alojamiento enoturístico de España”.

"Veranea en la Bodega” 2024, está cofinanciado por el Programa FEDER Andalucía 2021-2027 y la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez y reconocidas entidades como Cajasur, Grupo Solera, Cruzcampo, Banco Santander, Howden, Fundación Cajasol, Royal Bliss, Renfe, ABC, Montesierra, Área Sur y Orange. Asimismo, cuenta con la colaboración de las empresas: Spagnolo, Bodegas Campos, Flor Enea, CasaGrande, OTON, SURNAMES, Coca-cola, Manpower, Pattio, Eonos, Soviled, Racket Club, Limasa, Ruca, Tipsa, Construcciones Caballero, Fuste, Citysightseeing, Rages, Covey, Promarketing, Rutesa, Ferretería Jerez, Impresión Guede, Sabico, y Tickentrada. Los hoteles: Hotel Barceló Montecastillo, Hotel Soho Boutique, Hotel HACE Jerez&Spa, Hotel Hypotels Sherry Park, Hotel NH Avenida Jerez y Hotel Bodega Tío Pepe.

Tío Pepe Festival ha sido galardonado en su trayectoria como “Mejor Experiencia Enoturística 2016” con una mención especial concedida por ACEVIN, premio “Best Wine Event 2015”, organizado por la revista Drinks International, y cuenta con el certificado “Q de Calidad turística” otorgado por el Instituto para la Calidad Turística de España, por la apuesta decidida de calidad en el ejercicio de su actividad y en la prestación del servicio al cliente. Además, ha obtenido la distinción de “Mejor Evento Enológico del Mundo” en la séptima edición de los premios “Drinks International’s Wine Tourism Challenge”, que organiza la revista británica The Drinks International.

Igualmente, ha sido premiado por Acevin en los “Premios de Enoturismo 2018”, por tratarse de una propuesta singular e innovadora que combina a la perfección vino, cultura, arte, gastronomía y ocio para atraer a un público amplio que busca vivir una experiencia ecoturístico única y de calidad en la propia bodega.