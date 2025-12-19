Los grupos municipales de Jerez respaldan una Declaración con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes

El coordinador provincial de ACCEM, Rodrigo Gómez Álvarez, de la Red de Integración Social, ha sido el encargado de leer este viernes la Declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, en el turno de intervenciones antes del inicio de la sesión ordinaria plenaria de diciembre. También ha estado presente, Natividad Díaz Campoamor, trabajadora Social Salud Comunitaria.

Cada 18 de diciembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Personas Migrantes en reconocimiento el esfuerzo de millones que contribuyen al desarrollo socieconómico y cultural, tanto en los países de procedencia como de acogida.

Esta Declaración institucional señala que "la ciudadanía de Jerez ha dado muestras en múltiples ocasiones de su madurez para preservar los valores de convivencia, mostrándose como una sociedad abierta e intercultural. Sin embargo, al mismo tiempo, en los últimos años se ha extendido y naturalizado el discurso de odio, contra las personas migrantes, particularmente contra los niños/as, adolescentes migrantes no acompañados, un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad que está siendo sometido a una campaña de acoso, persecución y estigmatización insoportable en los últimos años" y añade que "no nos cansaremos de repetirlo son niños, niñas y adolescentes que tienen derechos y necesitan protección".

"Los grupos municipales del Ayuntamiento de Jerez, secundando los posicionamientos de la Mesa Local de Convivencia, quieren poner en valor que en la historia de la política municipal los/as vecinos/as de Jerez de origen migrante nunca han sido tratados como un problema. Frente al discurso de odio, los poderes públicos tienen un papel fundamental en el mantenimiento de un discurso pedagógico donde los valores de inclusión y gestión política de la diversidad prevalezcan", concluye la Declaración.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha felicitado a esta asociación por su funcionamiento y trabajo coordinado y ha señalado que “su labor se lo pone más fácil a Jerez”.

Asociación benéfica Acción Social 'Vitanova'

Igualmente, antes del pleno ha intervenido el secretario de la Asociación Benéfica Acción Social 'Vitanova', quien ha estado acompañado por el presidente de la entidad, Cándido Fernández Ortega, para a dar conocer la entidad y sus actividades.

Fernández ha indicado que la asociación comenzó a funcionar en 2021, cuando en plena pandemia un grupo de amigos se organizó ante la necesidad de atender a personas sin hogar. Las primeras acciones se centraron en el reparto de ‘bolsas solidarias’ con comida por las calles de Jerez, detectando que había un problema añadido en las personas a las que ayudaban en relación a las adicciones. Ante esta situación, y contando algunos miembros con experiencia en la ‘recuperación terapéutica’, la asociación empezó a prestar asesoramiento en este sentido y creó un centro de día en Vallesequillo.

La Asociación Benéfica Acción Social 'Vitanova' entrega 70 ‘bolsas solidarias’ con ropa y comida durante dos días a la semana, presta ayuda a 96 familias en riesgo de exclusión social en coordinación con los servicios sociales municipales, colabora con Instituciones Penitenciarias y acompaña a 11 ancianos de la Fundación Centro de Acogida San José todos los viernes para mitigar su soledad.

Por su parte, la alcaldesa ha resaltado la implicación con la sociedad de esta asociación basada completamente en el voluntariado y se ha comprometido a realizar una visita para conocer con más detalle su trabajo y dedicación.

Por otro lado, Juan Manuel Valero, trabajador despedido de Jerez UTE, también ha tomado la palabra de forma previa a la celebración del pleno para hacer una exposición de su situación con la empresa. Ante sus circunstancias, la alcaldesa ha comentado que desea que el caso se solucione de la mejor manera posible en los juzgados, ya que hay interpuesta una denuncia contra su persona "por el supuesto uso inapropiado y la violación de la seguridad en el tratamiento de datos personales de empleados, conforme a la normativa legal en vigor de la empresa y de su código ético".