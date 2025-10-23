Guadalcacín celebra este fin de semana su tradicional Mercado Medieval con una amplia programación para toda la familia

Guadalcacín, Entidad Local Autónoma de Jerez de la Frontera, volverá a transformarse este fin de semana en un auténtico escenario de época con la celebración de su esperado Mercado Medieval 2025, una cita ya consolidada en el calendario otoñal que reunirá música, espectáculos, talleres, artesanía y diversión para todas las edades.

El mercado abrirá sus puertas desde el viernes 24 de octubre hasta el domingo día 26, dando comienzo a tres jornadas llenas de actividades.

La inauguración oficial contará con una ronda musical que llenará de ambiente medieval las calles del recinto, seguida de talleres de circo, actividades infantiles como la “Lucha de Gladiadores” o la “Justa Infantil”, y espectáculos de animación como el “Circus Coliseum”, que cerrará la jornada inaugural con un gran número de acrobacias y humor.

El sábado 25 de octubre será uno de los días más completos de programación.

Desde la mañana, los visitantes podrán disfrutar de rondas musicales, juegos infantiles y diferentes talleres temáticos, a los que se sumarán por la tarde varios espectáculos aéreos como Conexión Satelital, Alambrado o Trimensionado, que prometen dejar boquiabierto al público con su puesta en escena.

La jornada concluirá con el espectáculo de fuego “Danza Fueril”, una de las citas más esperadas del fin de semana.

El domingo 26 de octubre, el mercado medieval vivirá su jornada de clausura con nuevas actividades para los más pequeños, talleres participativos y animación musical continua, que pondrán el broche de oro a tres días de ambiente festivo, tradición y convivencia vecinal.

Además, durante todo el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de una serie de actividades complementarias permanentes, como el carrusel de sillas voladoras (con un coste de 3,5€ por viaje), el taller de fabricación de espadas y escudos (2€ por pieza), y el campamento y ludoteca infantil “La Arena”, donde los más jóvenes podrán adentrarse en el espíritu medieval a través de juegos y recreaciones de lucha.

Desde la ELA de Guadalcacín se invita a vecinos y visitantes de toda la comarca a participar en esta cita que combina historia, cultura y entretenimiento, convirtiendo al pueblo en un punto de encuentro para disfrutar del ocio familiar en un entorno único.

El Mercado Medieval de Guadalcacín 2025 "promete ser, un año más, una experiencia inolvidable para pequeños y mayores", destaca el Ayuntamiento de Guadalcacín en una nota de prensa.