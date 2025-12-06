Guadalcacín enciende su alumbrado de Navidad con lleno de público en la plaza Artesanía

La ELA jerezana de Guadalcacín ha dado comienzo este viernes 5 de diciembre a su Navidad 2025 con una fiesta por todo lo alto.

La plaza de la Artesanía se ha convertido en un gran espacio de atracciones y diversión para toda la familia con atracciones, hinchables, personajes de fantasía, palomitas y algodón de azúcar gratis, puestos de feria y un espectáculo de circo como plato fuerte de la tarde que ha dejado a todos los asistentes asombrados con sus números y acrobacias.

El momento mágico de la tarde ha llegado pasadas las ocho de la tardes cuando todos se han sumado a una cuenta atrás para encender el alumbrado navideño, en ese momento, "un cañón de papelillos de colores ha convertido el instante en un momento mágico que todos recordarán", destaca el Consistorio en un comunicado.

Desde teatro y espectáculos circenses hasta ferias navideñas, actividades infantiles, la visita del cartero real y el tradicional encendido del alumbrado, la entidad local celebra estas fechas "con entusiasmo y espíritu comunitario".

Espectáculo en la plaza de la Artesanía de Guadalcacín durante la ceremonia del encendido del alumbrado navideño

En el programa de actividades de la Navidad de Guadalcacín 2025 no faltarán las citas más entrañables, como el Belén Viviente en el Centro de Mayores o la esperada visita del cartero real de Sus Majestades los Reyes de Oriente.

Además, el 13 de diciembre Guadalcacín celebrará su Día Navideño, una jornada muy especial en la que colectivos locales ofrecerán guisos tradicionales y dulces típicos, acompañados de música y actividades temáticas para los más pequeños.

Un programa diseñado para disfrutar en familia y "reforzar el sentimiento de comunidad que caracteriza a Guadalcacín en estas fechas tan especiales".