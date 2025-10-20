La Guardia Civil denuncia a varias personas por atentar contra la seguridad vial tras el GP de Superbike en el Circuito

La Guardia Civil ha informado que durante la jornada del pasado domingo, una vez finalizado el GP de Superbike celebrado en el Circuito de Jerez, varios agentes localizaron una concentracion personas y motos de cross, a la altura del párking C del trazado jerezano, por lo que se procedió a la identificación de 20 personas.

Del mismo modo, se formularon 4 denuncias por posesión droga, 4 denuncias por seguridad vial y se imputó a una persona por delito de conducción careciendo de los puntos del permiso de conducción.

Ademas se procedio a la aprehensión de una moto de cross sin matrícula, que fue retirada por Policia Local de Jerez. Su conductor fue denunciado además por carecer de seguro en vigor y porque la motocicleta carecia de itv en vigor. La rápida actuación de la Guardia Civil consiguió disolver la concentración.