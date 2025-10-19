Toprak, un título de rompe y 'Razga'

Toprak Razgatlioglu se ha adjudicado su tercer Mundial de Superbike, el segundo consecutivo con BMW tras acabar tercero en el último round del campeonato del WorldSBK que se ha disputado durante todo el fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El turco, que por la mañana en la Carrera Superpole se iba al suelo tras tocarse con Bulega, se despide de su equipo antes de dar el salto a MotoGP con un podio con el italiano en lo más alto del cajón y su compañero Álvaro Bautista en segunda plaza.

Había mucho morbo tras la carrera de la mañana, en la que el de Ducati se tocaba con el otomano yéndose al suelo este último y recortándole 12 puntos a falta de 25. Sin embargo, Toprak ha actuado con inteligencia y tras salir décimo ha ido escalando posiciones y controlando la situación, sin que el título peligrara en ningún momento. De esta forma, el de BMW se lleva el entorchado con 616 puntos, 13 más que Nicolo Bulega, completando el podio de la general Álvaro Bautista a 279 del campeón. Razgatlioglu iguala en títulos (3, uno con Yamaha y dos con BMW) a Troy Bayliss.

Razgatlioglu saluda a los aficionados. / CHIQUI CHAMORRO - AGENCIA 1PHOTO

Comenzó liderando la prueba Álvaro Bautista en su despedida del Aruba.it Ducati, aunque Nicolo Bulega le rebasaba en la curva Dani Pedrosa en la segunda vuelta y comenzó a marcar un ritmo endiablado imposible de seguir para el resto de pilotos. Razgatlioglu, que salía desde la décima plaza tras el rosco de la Carrera Superpole recuperó dos puestos en el primer giro y otros tres en los siguientes, aunque sin tomar riesgos innecesarios sabiendo que le bastaba sumar tres puntos (13º) para proclamarse campeón.

Bulega, a lo suyo

Con Bulega en busca del triplete, Bautista marcaba también un ritmo alto y se marchaba unos metros por delante de un grupo que lideraba Xavi Vierge, muy sólido durante todo el fin de semana con la Honda. Sin embargo, el español era superado por Locatelli en la cuarta vuelta y por atrás llegaba también Razgatlioglu, que además de con el título quería despedirse de BMW -la próxima temporada correrá en el Pramac Yamaha de MotoGP- con un podio.

El turco daba buena cuenta de Vierge a 14 giros del final y su siguiente víctima era Locatelli, al que tenía a dos décimas y le iba a durar menos que un 'Jesús'. De cualquier modo, el ritmo de Bulega era imposible de seguir y el italiano lideraba tranquilamente la carrera a ocho vueltas del final con tres segundos y medio con respecto a su compañero de equipo, mientras que Bautista también le sacaba otros tres a Razgatlioglu, quien se parecía conformar con el tercer puesto. Al trío formado por Vierge, Locatelli y Alex Lowes se le sumaba Andrea Iannone, mientras que Iker Lecuona también formaba parte del top ten.

Álvaro Bautista, segundo y emocionado en su despedida del equipo Aruba.it Ducati. / CHIQUI CHAMORRO - AGENCIA 1PHOTO

Jonathan Rea, baja

Quien se perdió el último rpound de su carrera fue Jonathan Rea. El seis veces campeón mundial de WorldSBK y piloto más laureado de la historia del Mundial de las motos derivadas de serie se perdía la segunda de las pruebas largas debido a la caída que sufría en la Tissot Superpole. Tanto él como Gardner acudían a la clínica móvil y el peor parado era el norirlandés, declarado no apto para la cita. El británico se tuvo que conformar con ver la carrera desde su box con caras de circunstancias. Fin de semana para olvidar, ya que también sufría una caída en la Carrera 1 del sábado. No fue la mejor manera de despedirse de la competición.