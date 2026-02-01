Todo vale con tal de seguir un rato

Por qué se aprueba ahora la regularización de inmigrantes si la iniciativa popular ya se aceptó en el Congreso con voto casi unánime hace casi dos años? ¿Por qué el Gobierno la guardó en un cajón y ni siquiera atendió la reclamación de Yolanda Díaz, en otoño (el día que murió su padre, recuerda ella), y ahora la saca deprisa y corriendo, y por decreto, como si el Congreso de los Diputados no tuviera nada que decir?

Si estamos ante un día histórico para la dignidad y los derechos de los inmigrantes, como dijo la ministra portavoz, Sira Rego –otra más que no argumenta, sólo encadena consignas–, ¿por qué se ha tardado un par de años en hacerlo posible? Porque todo lo que hace el Gobierno está encaminado, más que a ninguna otra cosa, a seguir siéndolo. Su objetivo principal es permanecer. Durar.

Se busca reconstruir la mayoría de la investidura, cueste lo que cueste, y hacer visible la titánica resurrección mediante la aprobación, al fin, de los Presupuestos. Ya se gratificó a ERC con la financiación singular y al PNV con nuevas transferencias (a Bildu se le regaló el anuncio de las medidas sobre la vivienda). Ahora tocaba alegrar a Podemos –aunque disgustando mucho a la fiel y sumisa Yolanda dentro del propio Gobierno– dejándole que anunciara como logro propio el decreto de la inmigración. ¿Y tanto valen cuatro diputados podemitas? Por supuesto: a cambio Podemos levantará el veto a la demanda de Junts de transferir la política migratoria a Cataluña, de manera que Puigdemont vuelva al redil y se abra a aprobar los Presupuestos. ¡Qué progresista esto de permitir que en el futuro Junts o Alianza decidan sobre los inmigrantes en tierras catalanas!

Pedro Sánchez no da puntada sin hilo. No hace algo bueno exclusivamente por la razón de que sea bueno. Tiene además que venirle bien a su objetivo básico de maniobrar para ganar el relato y continuar en el poder. Un rato más. A veces, las menos, lo hace con tosquedad y torpeza. Como ha pasado con las pensiones: ha generado una incertidumbre fingida sobre su subida para meter miedo a diez millones de votantes y culpar al PP de un problema que no existe.

Ya el año pasado la derecha apoyó la subida de las pensiones en cuanto Sánchez la sacó del decreto-escoba en el que quiso colar otras variopintas materias. ¿Por qué no ha hecho lo mismo ahora? Para asustar a los jubilados y acusar al PP de congelarles la pensión. Tal cual. Desprecia su inteligencia, los cree tontos.