La revista turística de la provincia de Cádiz: la ventana al mejor sur del sur

En las primeras décadas del siglo XX las guías turísticas eran pequeños 'tomos' de tapa dura, imágenes en blanco y negro y largos textos. Aún con esta imagen tan poco atractiva hoy en día, invitaban a descubrir los municipios de la provincia con el objetivo de atraer las miradas a este rinconcito del sur. Grupo Joly, editora de Diario de Cádiz, Diario de Jerez y Europa Sur, recupera el viejo placer de las guías turísticas de papel, con una publicación innovadora en el diseño, intensa y extensa en reportajes bien cuidados y con la información esencial que un turista necesita al llegar a nuestra tierras.

El director de Diario de Cádiz, José Antonio Hidalgo, ha presentado en Luz Shopping, en Jerez, esta ventana de papel al mejor sur del sur. "Con el espectacular diseño de Miguel Guillén y la colaboración de todos los compañeros de redacción nos ha salido un producto que yo creo que es bastante bueno. Es un recorrido por toda la provincia. Hablamos de gastronomía, de las playas, de la cultura, del carnaval, del flamenco… Un recorrido bastante exhaustivo que se complementa con una guía de la gran mayoría de los conciertos que se celebran estos meses", ha explicado Hidalgo.

"Es la revista del verano del mejor sur del sur. Una provincia que cada año trae a más millones de turistas que descubren parajes naturales que ya no se encuentran en otros puntos del país, unas playas cuidadísimas, ciudades con un patrimonio histórico muy cuidado, como el Jerez", ha añadido el director de Diario de Cádiz.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado durante la presentación de la revista que "Cádiz se distingue por su gran riqueza cultural, sus paisajes de ensueño y por supuesto por la excepcional oferta turística de calidad. Esta provincia es un destino ideal para todos los viajeros y lo mejor de todo, ya no solamente en los meses de verano, sino que tenemos turismo de calidad durante todo el año. Esta revista es una guía imprescindible para aquellos que desean conocer y disfrutar de la esencia de nuestra provincia, de sus paisajes, de su cultura y de su gente".

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha aplaudido la iniciativa y ha puesto en valor que "desde el punto de vista turístico, creo que la provincia de Cádiz es una de las provincias más potentes que hay ahora mismo en España y en Europa. No podemos desaprovechar la oportunidad de hacer las cosas bien y de consolidarnos como esa provincia única que somos, una provincia competitiva abierta al mundo".

"El consejero de Turismo, Arturo Bernal, un día me dijo: María José no olvides nunca de que siempre tienes que apoyar los proyectos que sean tractores. No consiste en hacer algo que queda ahí, como algo aislado, que se consume en un único acto. Precisamente esta revista es uno de esos proyectos tractores. Una revista que no sólo va a decir qué puedes visitar, sino qué vas a sentir. Lo importante es que esta revista haga palpitar, porque yo creo que cuando alguien se enamora se engancha, y cuando alguien se engancha, repite", ha remarcado la alcaldesa jerezana.

Antonio Íñigo, director gerente de Luz Shopping, ha subrayado que "es un honor para nosotros acoger este evento y poder albergar el lanzamiento de esta nueva revista a la que auguramos un gran éxito. El turismo está creciendo en toda la provincia de forma exponencial en los últimos años. Vemos que hay una oportunidad de desarrollo de la economía local bastante potente y por ello nos estamos posicionando como un colaborador con todas las entidades, autoridades, empresas y demás actores que puedan potenciar el turismo con el objetivo de encontrar sinergias y vías de colaboración que hagan desarrollar todo el potencial que tiene la región".

A la presentación han asistido empresarios, periodistas, referentes en el sector social y de la cultura, así como los delegados municipales Antonio Real y Susana Sánchez Toro. Todos han disfrutado de una agradable convivencia, gracias al buen hacer de la empresa jerezana Venenciadores S.L y del catering de El Fogón de Mariana.

Gastronomía, deporte, ocio, fiestas, cultura, historia, música... 100 páginas con las que descubrir (y redescubrir) los grandes atractivos de esta provincia durante los meses de julio, agosto y septiembre. Esta apuesta editorial está directamente dirigida a los visitantes. Por eso es una publicación a la que se puede acceder desde las oficinas de turismo de la provincia, desde numerosos hoteles y desde establecimientos colaboradores. También, de forma puntual, en las redacciones de nuestros periódicos y, por supuesto, en las páginas digitales de los periódicos de Grupo Joly: Diario de Jerez, Diario de Cádiz y Europa Sur.