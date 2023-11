La hamburguesa solidaria de Luis Lara y Tiemar con polvo de chicharrones

El propietario y cocinero del restaurante Tiemar en Jerez, Isidro López, vuelve a poner su cocina a disposición de una buena causa solidaria. En este caso, el chef incluirá en su carta del 19 de noviembre una 'hamburguesa solidaria' junto a Luis Lara, reconocido artista que además encarnará al Rey Baltasar esta Navidad.

'Comandante Lara' es el nombre con el que han bautizado esta creación que llevará, además del pan de patata de Artesa y la carne de novillo, crema de huevo frito, guiso de cebolla con Oloroso, queso cheddar y polvo de chicharrones.

"Yo llego a Isidro gracias a mi compadre David Gallardo, que siempre me presenta a gente maravillosa. Yo soy muy clásico a la hora de comer, soy muy de cocina tradicional, berza, puchero, molleja en salsa... Pero David me decía constantemente que tenía que ir a Tiemar, me decía que Isidro era diferente. Y me llevó un día. Y yo flipé", relata Lara.

"Isidro es un bicho y ya somos clientes (risas). El año pasado hizo una colaboración con los Reyes Magos y este año quería hacer la hamburguesa solidaria y me dijo que quería que fuera la del 'Comandante Lara'. Me fue explicando lo que iba a llevar y me dijo: y le echamos por encima polvo de chicharrones. Y ahí ya me ganó, me levanté, le di un abrazo... ¿Polvo de chicharrones? Maravilla", cuenta el artista.

Lara añade que el chef jerezano quería hacerla así cuando ni se sabía que iba ser Rey Baltasar, "así que cuando me nombraron pues mira, todo rodado. Va a ser una jornada muy chula la de este domingo y lo que recaude irá a la causa solidaria de los Reyes Magos. Para comerle el corazón. Es maravilloso, como lo que hace con la comida".