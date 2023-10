Luis Lara, Rey Mago de Jerez 2024: "Estoy en una nube"

Luis Lara estaba comprando este 2 de octubre en una gran superficie cuando le llamaron por teléfono y le pasaron directamente con la alcaldesa, María José García-Pelayo. "Mira, me cambió hasta el gesto. Cuando me dijo que por unanimidad se había acordado nombrarme Rey Mago me entró una risa tonta que la gente comenzó a mirarme... Estoy súper ilusionado, en una nube", confiesa Lara.

Desde el Ayuntamiento han destacado que conocido artísticamente como Comandante Lara, este cómico y artista jerezano "lleva años haciendo gala de su talento en el programa de radio El Pelotazo, llegando a llenar teatros de toda España con su show de humor. Reconocido cantaor de saetas, ha sido 4 veces ganador del Concurso Nacional de Saetas que organiza la Peña Flamenca La Buena Gente".

"Otros años me decían que estaba en las quinielas pero claro, de ahí a que te lo confirmen... Estoy flipando y ya focalizado en la noche de Reyes", subraya. Desde que se ha dado a conocer su nombramiento como una de sus Majestades de Oriente para la cabalgata, el teléfono del humorista no ha dejado de sonar. "Ha sido brutal. He recibido muchas llamadas, algunas de amigos que han estado en las carrozas otros años como David Gallardo, o de propios Reyes Magos anteriores, como Javier Benítez. Me han dado consejos y sobre todo me han transmitido lo maravilloso que es esto, por lo que aún más ha crecido en mí la ilusión", remarca el jerezano, quien confiesa además que se ha emocionado mucho con unas palabras que le ha dedicado Tomás Sampalo.

Este lunes Luis Lara tenía que viajar a Sevilla para una grabación y en el coche ya iba "maquinando" con su amigo Vicente qué hacer para conseguir los fondos y cubrir las necesidades de los niños jerezanos: "Ya estamos pensando qué hacer que sea original, divertido... La cabeza ya no para...".