"Me han llegado a sacar un pincho cuando iba a entrar en mi casa"

La situación de inseguridad que vive la barriada de San Valentín ha hecho que muchos de sus vecinos han empezado a movilizarse con la intención de buscar una solución a un problema que en los últimos meses se ha agravado notablemente.

La venta de drogas en San Juan de Dios hace que casi a diario, estos vecinos tengan que soportar a toxicómanos a las puertas de su casa y creando un ambiente de intranquilidad en sus viviendas. Los vecinos se quejan de que estas personas "vienen hasta San Juan de Dios, compran allí la droga y luego se la toman en nuestra barriada", asegura uno de los afectados.

Lo peor de todo es que en los últimos meses los toxicómanos campan a sus anchas por la zona, y en alguna ocasión, las viviendas y los vecinos de esta parte de Jerez han sufrido ya robos y destrozos. Asimismo, tal y como comentan otros inquilinos, "cuando cae la noche, la cosa se complica, y ya nos da miedo salir a la calle, porque la mayoría de las veces te encuentras por allí unos pintas que imagínate la que te pueden liar", destaca otro vecino.

"Yo el otro día fui a entrar en mi casa y me encontré a varios vecinos, entre ellos una niña, que no podía pasar porque había tres drogándose en la puerta del bloque, y claro, al decirles algo, uno de ellos se volvió y hasta me sacó un pincho".