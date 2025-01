'Her Own Summer' ofrecerá en Jerez un tributo a bandas Nu Metal

Cartel de Her Own Summer.

La Delegación de Juventud colabora con la asociación de teatro Somos Luz en la organización este viernes de un concierto gratuito del que va a disfrutar muy especialmente el público aficionado al Nu Metal. La Sala Paúl acogerá este 24 de enero a partir de las 20 horas el concierto de ‘Her own summer’, con una actuación tributo a bandas de la década de los 90 y los 2000, como Linkin Park, System of a down, o Rage Against The Machine.

La entrada a este concierto será libre y gratuita, hasta completarse aforo. La apertura de puertas está prevista a las 20 horas, y el concierto comenzará a las 21 horas.

‘Her own summer’ es una banda tributo del género Nu-Metal con una gran proyección. Este grupo reivindica un estilo musical que surge en los 90 cuando comienza a fusionarse el metal con otros géneros, como es son la electrónica y el hip-hop, además de utilizarse las voces de forma más estrambótica sin que esto signifique perder la técnica vocal. Este movimiento da vida a bandas muy icónicas como Linkin Park o Limp Bizkit, entre otros. El evento contará con un servicio de barra, y ofrecerá una oportunidad extraordinaria de disfrutar de un proyecto musical joven, con un grupo que tomará el escenario para reivindicar los temas de bandas emblemáticas que marcaron una época con un estilo muy definido.