Jerez recibe en un mes la visita de cuatro bandas internacionales de rock

Jerez de la Frontera recibirá en el plazo de un mes, aproximadamente, la visita de hasta cuatro grupos internacionales de rock and roll procedentes de otros tantos países (y de tanta tradición en el mundo de la música pop y rock) como son Suecia, Países Bajos, Reino Unido y Australia.

Como viene siendo habitual, será la sala de conciertos de La Guarida del Ángel (Calle Porvenir,1) quien dé cobijo a estos grupos de diferente procedencia y estilos musicales que varían desde el punk rock, glam rock, power pop, rock clásico o high energy, entre otros.

Los responsables de estos sonidos son, por orden de actuación: No fun at all+ Mexican Sugar Skulls; The Tambles, Continental Lovers y The Volcanics.

No fun at all (Suecia) + Mexican Sugar Skulls (Jerez) Martes 21 de enero 20:30 horas

La primera cita será una doble actuación a cargo de los suecos No fun at all y de los jerezanos (juegan en casa) Mexican Sugar Skulls.

No Fun At All, también conocido como NFAA, es un grupo de música punk formado el verano de 1991 en Skinnskatteberg, un pueblo de Suecia. Los miembros originales de la formación eran Mikael Danielsson (guitarra), Jimmy Olsson (voz y batería) y Henrik Sunvisson (bajo).

El nombre es una mezcla del título de una canción de los Sex Pistols llamada 'No fun', original de los Stooges, y del grupo hardcore Sick Of It All. En 2017, luego de su gira sudamericana, Krister y Stefan anunciaron sus partidas de la banda. Su último show fue el 11 de abril en Florianópolis. Fredrik Eriksson (guitarra) y Stefan Bratt (bajo) fueron anunciados como sus reemplazantes.

Desde que en 1992 lanzaran la demo Touchdown y en 1993 el EP Vision, han editado una pila de LPs, epés y compilaciones. El último trabajo lanzado fue “Seventh Wave” en octubre de 2022. El segundo álbum completo de la banda con Fredrik y Stefan en la alineación, “Seventh Wave” está lleno de la euforia punk rock que los fans de todo el mundo esperan de No Fun At All.

Por su parte, el trío jerezano Mexican Sugar Skuls debutaron en 2012 con el álbum Calavera editado por el sello Wild Punk Records. La banda de punk rock con aires de los años 90 está formada por Dani Sanguino, Jody, Javi Berenjena y Patrick FitzPatrick. En 2021 lanzaron el ep Suertudo compuesto por seis temas y grabado en su ciudad natal en los Estudios 79 de Rafa Camisón.

The Tambles (Países Bajos) Viernes 31 de enero 22:30 horas

The Tambles son un cuarteto procedente de la ciudad de Gouda (Países Bajos) y cuyos miembros se conocieron en la escuela secundaria. La banda está compuesta por Jim Remers (bajo y voces), Tijs Tonus (bateria, percusión y voces), Freek Struijs (guitarra y voces), y Ruben Drenth (voz, guitarra, armónica y trompeta).

Su paleta sonora abarca el powerpop, R&B, pub rock y sus raíces en los últimos 60 y primeros 70 pero con un sonido sobrio y propio que los encumbra como una de las bandas actuales a tener muy en cuenta en un futuro próximo. Tienen ecos de Creedence Clearwater Revival, Nick Lowe, Brinsley Schwarz, Iggy Pop, Kinks o Supergrass.

Tras la publicación del EP editado en 2016 por Ramble Records en su país de origen, publicaron en 2019 su primer trabajo con el título, “Don’t You Want To Know?”, que ha sido lanzado en España por el sello cacereño Bickerton Records.

La misma escudería sacó en 2022 Scraping By con catorce cortes y el pasado verano de 2024 publicaron In The Hive con la discográfica Amber Music

“Preparaos para una de las sensaciones rock’n’roll del año. Son jóvenes, son apuestos, son extremadamente talentosos y pronto serán una de vuestras bandas favoritas”, señalan desde la disquera.

Son una mezcla explosiva de folk y garage de finales de los 60, del punk-rock y el rock de los primeros 70, y una mezcla de powerpop que recuerda a una quimera formada por Brinsley Schwarz, Lou Reed, The Band, los Stones setenteros o Nick Lowe pero con esa juventud voraz.

Continental Lovers (Reino Unido) Viernes 7 de febrero 22:30 horas

Continental Lovers son un cuarteto de Nottingham (UK) que mezclan estilos como el glam, el punk rock y el power pop. Están liderados por Joe Maddox (ex The Breakdowns, The DeRellas) y es el único miembro original de la formación.

A Joe se unen en este mini gira española (Málaga, Estepona, Jerez y Alicante) Ben Webster a la guitarra principal, Keri Sinn al bajo y Ace Carlton (Tyla, Dogs D’Amour, The Spangles) a la batería.

Dado que Debbie está actualmente de baja por maternidad, Keri K Sinn (Todd Michaels & the Screamin Hearts) ocupará su puesto temporalmente.

La banda está Inspirada en Ramones, Cheap Trick, Joan Jett & The Blackhearts y debutaron en marzo de 2022 con el sencillo "Really Doesn"t Matter al que siguió el EP, "Dale" Vs the World en julio de 2022 y otro sencillo, The Girl en octubre del mismo año lanzado físicamente en SNAP.

La música de Continental Lovers se ha emitido en cadenas de radio como la Sirius FM (EE.UU.), Hard Rock Hell Radio, Total Rock y RTVE-Radio 3 (España).

Han actuado en más de 30 países y han logrado el 'no hay billetes' para muchas de sus representaciones en vivo.

El último sencillo "Wedding Song" fue lanzado el 26 de febrero de 2023 y ahora está de giran presentando un elepé de título homónimo editado a medias con Cádiz Music Digital en noviembre de 2024 con trece temas.

The Volcanics, en la Guarida del Ángel en febrero.

The volcanics (Australia) Jueves 13 de febrero 22:30 horas

The Volcanics se formaron en 2023 en los callejones de la ciudad australiana de Perth con el propósito de tocar rock 'n' roll simple y sin exageraciones.

Se inspiran en las grandes bandas locales que les precedieron, como The Victims y los históricos The Scientists, así como en los sonidos del rock clásico de The Stooges, MC5 y AC/DC.

El quintento, formado por John Phatouros a la voz, Alex Megaw a la batería, Tommy Hopkins a la guitarra solista, Levi Caddy al bajo y Greg Hitchcock a la guitarra rítmica han creado su propia marca de música candente con inyección de combustible rock and roll a lo high energy.

The Volcanics son conocidos por sus presentaciones en vivo crudas y explosivas y se sienten honrados de haber tocado junto a muchos grandes actos nacionales e internacionales, incluidos Asteroid B612, Jon Spencer Blues Explosion, The Hellacopters, Celibate Rifles, Mudhoney, The Drones, Radio Birdman, You am I. The Scientists, The Datsuns, Guitarwolf, The Sainst y New York Dolls.

En los últimos años, The Volcanics realizó numerosos shows con entradas agotadas, y con su último álbum, OH CRASH los llevó de gira por la costa este norteamericana y Europa.

En 2019 lanzaron Black Door y enb 2024 Volatile World, ambos trabajos con el sello madrileño Ghost Highway Recordings.