La Hermandad del Rocío celebrará el 27 de noviembre su 'III Nochebuena en El Rocío según Jerez'

La Hermandad del Rocío de Jerez ha anunciado la fecha del concierto benéfico que celebrará en la Iglesia de Santo Domingo con el objetivo de recaudar fondos para la nueva Casa de Hermandad. Será por tercer año consecutivo a través del montaje 'Nochebuena en El Rocío según Jerez', fijado para el próximo jueves 27 de noviembre a partir de las 21.45 horas.

En dicho concierto, que tendrá un donativo de 6 euros con entradas limitadas, tomarán parte los tres coros de la Hermandad, el coro infantil, el coro joven y el coro de la Hermandad del Rocío de Jerez.

Cartel anunciador.

Los puntos de venta para adquirir dicho localidades serán la secretaría de la Hermandad en la Iglesia de Santo Domingo (de lunes 24 de noviembre, antes y después de la misa de 20:00 horas); Copistería María Abad (Calle Guadalete), a través de cualquier componente de los coros y con el correo electrónico: corodejerez@gmail.com

Además, la Hermandad ha abierto una fila cero para las personas que quieran contriuir a ello. La cuenta en sí es IBAN: ES28 0237 0418 7091 6988 5272 y el titular: Real Hermandad del Rocío de Jerez.

La Hermandad ha agradecido el apoyo de todas las entidades y personas que han colaborado en la puesta en marcha de esta iniciativa. En concreto, la tienda de los artistas, Cash Sherry, Manuel Vallejo SA, Antonia Butrón, Jesús Pina Decoración y Bodegas Williams & Humbert.