Herramientas de disfrute y transformación social.

Desde estas páginas siempre hemos considerado que el fomento de la lectura es fundamental en todos los procesos formativos.

Leer, escribir, imaginar, ilustrar, aventurarse, reír, llorar, asombrarse, reconocer, descubrir, intrigarse, concienciarse y todo lo que nos ofrecen los “oficios literarios y artísticos” nos hace vivir de una manera muy especial y placentera.

Queremos, ante todo, felicitar a los docentes y centros educativos por implicarse de lleno en estas tareas y, de una manera muy especial a quienes han recibido el reconocimiento por ello. Enhorabuena al CEIP Poeta Carlos Álvarez, por impulsar la transformación del centro a través de la biblioteca; al IES San Telmo, por la iniciativa de incentivar la participación a través de la biblioteca como comunidad de aprendizaje; al IES José Manuel Caballero Bonald, por su larga trayectoria e imbricación cultural en el centro; al IES Andrés Benítez, por su Semana Cultural literaria centrada en las bibliotecas; al CEIP La Marquesa, por sus actividades para el fomento de la lectura y participación de la comunidad educativa; y al CEIP Federico García Lorca, por su labor de fomento de la lectura a través de la biblioteca.

Saben bien que tienen abiertas las puertas de nuestro Suplemento para, como ha señalado José Ángel Aparicio, delegado municipal de Desarrollo Educativo, comunicar el valor de la lectura para estimular la curiosidad y las capacidades del alumnado y como medio para difundir la cultura, es decir, como el gran instrumento para la transformación social que constituye.

Este curso aumenta el equipo de quienes colaboran habitualmente en esta página de Literatura Infantil y Juvenil y hemos querido hacerles visibles bajo estas líneas en nuestro formato ‘Reseñas’.

En mi caso podría rememorar aquella anécdota del escritor Francisco Umbral y decir que he venido a hablar de mi libro, pues quiero invitar a la presentación de ‘Los últimos monos’ el próximo jueves 10 de octubre en el hall del Teatro Villamarta. Sin ser un libro estrictamente juvenil, se trata de un viaje a mis inicios como dibujante en mi barrio natal que lleva implícita una especie de explicación sobre mi vinculación con el mundillo teatral.

En el libro, editado por la Academia de Artes Escénicas de España, presento un recorrido, fundamentalmente gráfico, por los teatros, géneros, protagonistas y anécdotas de los estrenos de espectáculos en la etapa ‘pre-Expo’92’ en Sevilla a partir de los dibujos que realicé entonces para ilustrar las críticas publicadas en ABC.

Escribamos, leamos, dibujemos y recomendemos hacerlo.

Reseñas

Gemma García de Lamo.

Gemma García de Lamo

Autor: Rodari Di Amore

Editorial: La soñadora

Páginas: Infinitas

Año: 1969

La cabritilla Gema, cansada de brincar de peña en peña probando pastos de diferentes olores , sabores y colores, llega a la biblioteca de Cádiz y descubre montañas de cuentos para alimentarse. Un lugar donde van todos los días pequeños ratones a leer y llevarse cuentos a casa. Desde entonces la cabritilla Gema no sale de esa montaña y va siempre buscando historias bellas que le abriguen el corazón y la lleven muy lejos, más lejos de lo que ninguna cabra haya llegado jamás.

Elisa Constanza.

Elisa Constanza

Elisa Constanza Zamora Pérez es una ensayista, poeta, dramaturga y directora teatral, dirige el grupo ‘La Birlocha’, desde 2006. Ha escrito los ensayos Juglares del siglo XX: la canción pop, rock y de cantautor (2000) y Mujeres en tinta violeta (De Naturaleza, Educación y Feminismo) (2020); así como diversos artículos sobre literatura hispanoamericana e italiana, música, feminismo y coeducación. Ha impartido conferencias y talleres de teatro por nuestra geografía y en el extranjero.

Entre sus poemarios: Caballito de mar, beso y espuma, Corazón en fuga, Del lenguaje de las caracolas, Premio Pilar Paz Pasamar (2006). Como dramaturga destacan: Platero y ella (2014); Voces desde el telar y un perchero (2016); Trilogía coeducativa para teatro negro: Blancacieves se queda en el bosque, la pirata Marimar y La Historia soñada (De Educación de Mujeres), (2016), Quijotescas (Ensoñación barroca o la locura de un cuerdo) (2018). Pronto verá la luz su primera tragedia Medea o el herido corazón de la granada.

Ha recibido el Premio Meridiana a la Educación y el Desarrollo de Valores para la Igualdad en 2021. Su obra ha sido traducida al italiano y al inglés.

Mayte Doncel.

Mayte Doncel

Título: La guardiana de la biblioteca

Autora: Teresa Montgomery

Editorial: La viajera

Páginas: infinitas

Año: 1972

Nacida en las tierras zamoranas, Mayte creció rodeada de libros, con una pasión insaciable por las historias. Su viaje la llevó al cálido sur, a Jerez, donde encontró un nuevo hogar bajo el sol y una vocación en el mundo de la educación. Como profesora en La Salle Buen Pastor, Mayte no sólo se dedicó a enseñar, sino que se convirtió en una exploradora incansable de aventuras literarias. Al transformar una pequeña biblioteca escolar en el alma del colegio, su amor por la lectura abrió ventanas a nuevos mundos para sus alumnos y alumnas. Una historia sobre el poder de las palabras, el viaje de la vida, y la alegría de compartir historias con quienes están dispuestos a escucharlas.

Cristóbal Serna.

Cristóbal Serna

Librero desde hace 35 años. Intento día a día aprender de los libros, de los lectores y de las vidas escritas. Omnívoro en cuanto a gustos literarios y emocionado cuando descubro una buena lectura o un libro bien editado. Defensor del libro en papel, pienso que la lectura nos ayuda a ser más reflexivos, críticos y empáticos con nuestro entorno. Considero que muchos de los libros ilustrados que se publican para niños, jóvenes y adultos son auténticas obras de arte y me alegro de que lo puedan disfrutar niños y adultos sintiéndose cómplices con su lectura. Tengo siempre dos tareas pendientes, crear nuevos adeptos al hábito lector y tratar de recuperar lectores dormidos. Me he unido a la defensa de una buena traducción e ilustración con nombre y apellidos frente a la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo editorial.