La historia del Zoobotánico de Jerez en un libro: su origen, datos nuevos y un tributo a Alberto Durán

Fulgencio Arias ha descubierto que le apasiona bucear en los archivos históricos. Como una hormiguita, Arias ha trabajado sin descanso durante seis años en el libro ‘Zoobotánico Jerez. El sueño de Alberto Durán’, obra que se presenta este jueves, 13 de noviembre, a las 19 horas en el Palacio San Dionisio Sherry Galery Centro Cultural.

Aunque la mayor parte de su carrera profesional está ligada a Onda Jerez, donde comenzó a trabajar en 1998, también tuvo el privilegio de estar en el departamento de prensa del Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez Alberto Durán, donde nació su interés por conocer "cómo surgió la idea de establecer un zoológico en los Jardines de Tempul al no encontrar documentación alguna que sirviera para difundir sus orígenes".

"Ha sido un trabajo que ha ido evolucionando sobre la marcha, ya que inicialmente me planteé sólo explicar cómo nació el Zoo de Jerez y cómo llegó en 1956 a tener cerca de quinientos animales. Ahí tengo que agradecer las palabras de Agustín García Lázaro que me animó a ampliar un poco más el marco temporal. Agustín fue patrono del Zoo y sus sugerencias han sido cruciales", subraya Arias.

Al final el periodo analizado sobre el que se arroja luz ha sido el comprendido entre los años 1951 y 1969. En este tiempo Alberto Durán fue el director de la colección zoológica y “al final se ha convertido en un tributo al que fue delegado de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Jerez".

"Hasta ahora lo que se conocía de los inicios del Zoo provenía fundamentalmente de las aportaciones del trabajador José Manuel Jesús Bela, Pepe Bela, empleado del parque jerezano desde 1956. Y esas referencias sirvieron de punto de salida de un periodo apasionante, porque he descubierto lo que me gusta meterme entre documentos y legajos del Archivo Municipal, donde he encontrado la mayor parte de la información necesaria para construir esta historia”, señala el autor. Sobre este trabajo, Arias también reconoce el trabajo de la plantilla del Archivo, "que ha sido de vital importancia para saber moverme entre la documentación de los años 50 y 60 del siglo pasado".

"Quiero recordar también a una compañera de Diario de Jerez, Ana Villegas, que en el cincuenta aniversario del Zoo buscó referencias en la prensa local de la época en torno al 10 de febrero de 1953, fecha en la que se celebra cada aniversario, pero no encontró nada. Y es que el problema fue que el Zoo no se inauguró ese día, sino el día 1, y ese es uno de los datos nuevos que aporta este libro", revela Arias.

Cómo llegaron los primeros animales, quiénes apoyaron a Alberto Durán en su trabajo, qué papel jugaron los hermanos Lassaletta o qué relación hubo con los zoos de Madrid y Barcelona, son algunos de los asuntos "sobre los que se arroja luz con datos que hasta ahora no se conocían". "La importancia de esta obra está en que he sido el primero en indagar en la verdadera historia del Zoo de Jerez y ojalá sirva para seguir profundizando en la historia de una de las instalaciones más visitadas de la provincia en sus inicios y en la actualidad", destaca.

"Si bien es cierto que los métodos de adquisición de animales no son aceptables hoy en día, también hay que reconocer que el trabajo realizado, sobre todo por Alberto Durán, ha permitido que hoy el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez sea una referencia internacional en la supervivencia de especies tan relevantes como oryx de Arabia, caballo de Przewalski, lince ibérico, cerceta pardilla e ibis eremita", pone en valor el autor.

Asimismo, destaca la colección botánica nacida de los antiguos Jardines de Tempul, que aunque no se detiene en ello porque no hay constancia de crecimiento botánico en esa época, "sí se ofrece algún dato nuevo sobre el dinero que se dedicó a los jardines del Depósito de Aguas en la traída de aguas desde el manantial de Tempul".

En definitiva, ‘Zoobotánico Jerez. El sueño de Alberto Durán’, editado por Peripecias Libros, es un libro que desvela secretos de esta gran joya de la ciudad, adentrándose en historias y datos con la pasión de quien vio mucho más allá de un parque.