Homenaje a la jerezana Alba Barrera: "Seguiremos luchando por ella"
La familia anima a participar en la misa este lunes 10 de noviembre en el colegio La Salle Sagrado Corazón de Jesús, donde además se podrá donar sangre
La Marea Blanca se reactiva con 'Sanidad 100% pública Jerez': calendario de movilizaciones
La muerte de Alba Barrera sigue helando el corazón de los jerezanos. Ella y su lema 'más fuerte que el vinagre de Jerez' enamoró a miles de personas por su forma de enfrentarse a la leucemia, así como la fuerza con la que todo su entorno sobrellevó la enfermedad. Las redes sociales se han llenado de mensajes hacia Alba y su familia, y precisamente este lunes 10 de noviembre se va a celebrar un homenaje a las 17 horas en el colegio La Salle Sagrado Corazón de Jesús (calle Ventura Misa).
Además de acompañar a la familia y recordar a Alba, los asistentes tendrán la oportunidad de donar sangre allí mismo, ya que se dispondrá del servicio gracias al Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz.
"Mi familia y yo queremos hacer este llamamiento una vez más, y ya no es por mi hermana, sino también por todo aquel que lo necesita. Mi hermana no pudo luchar contra el cáncer, pero su familia seguiremos luchando por ella y por todos los demás. Seguiremos remando juntos con ella, porque como siempre le dijimos, y le cantamos un día desde la ventana del hospital, 'Contigo soy'. Y así es, y así será siempre, porque nunca la dejaremos sola y ahora sabemos que ella siempre nos acompañará", declara Sara, una de sus hermanas.
La familia quiere "dar las gracias a todas las personas que siguen remando con nosotros, a los que no nos abandonan, a nuestra nueva familia virtual que son muchísimos los que no nos conocen y nos siguen animando. Gracias de corazón a todos los corazones que mi hermana ha podido llegar, a todos los que han derramado lágrimas sin conocerle, y a todos los que nos siguen apoyando a seguir ayudando. Eso es la humanidad, y estoy segura de que mi hermana está muy orgullosa de todo lo que estamos haciendo por ella y de dejar huella en tantos corazones".
También te puede interesar
CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA
CONTENIDO PATROCINADO