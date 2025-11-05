Homenaje a la jerezana Alba Barrera: "Seguiremos luchando por ella"

La muerte de Alba Barrera sigue helando el corazón de los jerezanos. Ella y su lema 'más fuerte que el vinagre de Jerez' enamoró a miles de personas por su forma de enfrentarse a la leucemia, así como la fuerza con la que todo su entorno sobrellevó la enfermedad. Las redes sociales se han llenado de mensajes hacia Alba y su familia, y precisamente este lunes 10 de noviembre se va a celebrar un homenaje a las 17 horas en el colegio La Salle Sagrado Corazón de Jesús (calle Ventura Misa).

Además de acompañar a la familia y recordar a Alba, los asistentes tendrán la oportunidad de donar sangre allí mismo, ya que se dispondrá del servicio gracias al Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz.

Cartel del homenaje y de la donación en recuerdo de Alba Barrera.

"Mi familia y yo queremos hacer este llamamiento una vez más, y ya no es por mi hermana, sino también por todo aquel que lo necesita. Mi hermana no pudo luchar contra el cáncer, pero su familia seguiremos luchando por ella y por todos los demás. Seguiremos remando juntos con ella, porque como siempre le dijimos, y le cantamos un día desde la ventana del hospital, 'Contigo soy'. Y así es, y así será siempre, porque nunca la dejaremos sola y ahora sabemos que ella siempre nos acompañará", declara Sara, una de sus hermanas.

La familia quiere "dar las gracias a todas las personas que siguen remando con nosotros, a los que no nos abandonan, a nuestra nueva familia virtual que son muchísimos los que no nos conocen y nos siguen animando. Gracias de corazón a todos los corazones que mi hermana ha podido llegar, a todos los que han derramado lágrimas sin conocerle, y a todos los que nos siguen apoyando a seguir ayudando. Eso es la humanidad, y estoy segura de que mi hermana está muy orgullosa de todo lo que estamos haciendo por ella y de dejar huella en tantos corazones".