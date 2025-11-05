La Marea Blanca se reactiva con 'Sanidad 100% pública Jerez': calendario de movilizaciones

Centros de salud saturados, falta de profesionales en el Hospital, máquinas que no se arreglan, listas de espera interminables... La sanidad pública atraviesa un momento crítico y ha provocado la reactivación, y con fuerza, de las mareas blancas. En Jerez, el colectivo se llama 'Sanidad 100% pública Jerez' y para este jueves, 6 de noviembre, ha organizado una cadena humana alrededor del centro de salud de La Milagrosa.

"Desde el punto de vista profesional, estamos pasando una época de burnout (síndrome de desgaste profesional), pero clarísima, como se define en todos los manuales. Después la Atención Primaria en Jerez, pues no te quiero contar... Que hayan quitado a los pediatras de un centro para llevarlos a otro y unificar a los pediatras, no. Lo que están diciendo es que no hay pediatras, pero no porque no haya, sino porque no los quieren contratar. Además, se han desmantelado los programas de prevención en Atención Primaria, que es uno de los pilares esenciales de por qué existe este servicio", subraya Teresa Almagro, del colectivo sanitario.

"Hay falta de personal en las Urgencias del Hospital de Jerez, las personas tienen que estar esperando horas y días para una cama, el servicio de Neurología no tiene especialista, los importantes retrasos en los TAC... Y sin hablar de la sierra, que también pertenece al área sanitaria. Las zonas rurales son, sin duda alguna, las más afectadas" destaca Almagro.

Para el colectivo, la importante demora que se está registrando para pruebas como un TAC, "condena a una persona a la desesperación, incluso la puede condenar a su propia vida física, porque a lo mejor ya está avanzada su enfermedad. Nuestra salud, nuestra vida está en serio peligro".

"¿De qué sirve que hagan tantas mamografías o hagan tantas ecografías o hagan tantas resonancias si luego no hay radiólogo para hacer el informe? Evidentemente, el trabajo está adelantado, no vamos a decir que todo es malo, pero si no hay un radiólogo que informe sobre esa prueba de imagen, pues a lo mejor la enfermedad de esa persona ha empeorado. La gente está muy desesperada. Es importante que las personas aprendan a reclamar. Sobre todo porque aprenden que tenemos derechos, que no nos podemos conformar con esta situación", remarca Almagro, quien añade que "esto no es una cuestión política. Marea Blanca se ha movilizado también con el PSOE en la Junta de Andalucía".

Del 3 al 9 de noviembre, la Marea Blanca Gaditana organiza un calendario de concentraciones y movilizaciones en los equipamientos sanitarios en defensa de una sanidad pública de calidad. En Jerez, 'Sanidad 100% pública Jerez' convoca a la ciudadanía a las 11 horas en el centro de salud de La Milagrosa este 6 de noviembre y anima a participar en una gran manifestación el domingo día 9 en Cádiz, que saldrá a las 12 horas de la plaza Asdrúbal y finalizará en la plaza de España, a las puertas de la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.