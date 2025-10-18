Homenaje a Manuel Guerra Periñán en San José Obrero

En la mañana de este sábado se ha realizado un homenaje de recuerdo dirigente vecinal Manuel Guerra Periñán en su barrio de San José Obrero. En el acto, que estuvo presidido por la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, se descubrió una placa dado que el bulevar ajardinado de la calle Joaquín Manuel Fernández Cruzado llevará el nombre de Guerra Periñán.

Con este acto se ha querido hacer un sentido recuerdo a este dirigente vecinal que hubiera cumplido 98 años este 18 de octubre. Con ello, se quiso agradecer su implicación y trabajo al ser uno de los precursores del movimiento vecinal y uno de los fundadores de la barriada. Al acto asistieron tanto sus familiares como integrantes de la asociación de vecinos La Prosperidad.

En su intervención, la regidora firmó que Manuel Guerra Periñán fue una de las personas que más reivindicó que San José Obrero cuente con las infraestructuras y los equipoamientos públicos que tiene. En este sentido, dijo: "Es un hombre grande, de extraordinaria generosidad y, sobre todo, tuvo mucha visión de futuro". Por ello, afirmó que fue una persona "que nos ha dejado un gran legado, una familia unida y que fue también padre de este barrio".

En mobre de la familia intervino su nieto Rubén Guerra quien recordó que su abuelo "fue el alma de este barrio". "Fue un pilar en las reivindicaciones, en las reuniones, en las manos tendidas, fue un hombre comprometido con su gente, su barrio y su tiempo" aseveró. Asimismo, destacó que Guerra Periñán "entendió que el progreso no es cosa de una solo sino de todos y que para conseguir un lugar mejor es necesario implicarse, dar sin esperar nada a cambio, trabajar sin hacer ruido y creer firmemente en la dignidad de cada paso dado y así vivió con una firmeza ejemplar".

Manuel Guerra Periñán llegó en la década de los 60 a San José Obrero, participando en la creación de la asociación de vecinos así como en diversas mejoras del barrio como la pavimentación de sus calles o la construcción de la actual plaza Teresa de Calcula. En 1977 adquirió un nuevo solar en la calle Santa Jesusa, donde edificó un local en el que con el transcurso de los años se celebran zambombas vecinales siendo el germen de lo que hoy es la Asociación Nuestro Padre Jesús de la Aceptación.

En 1998 se afilió a la Asociación de Vecinos 'La Prosperidad' donde siguió trabajando para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Manuel Guerra falleció en 2019, siendo muy recordado por los miembros de la asociación y los vecinos de San José Obrero.