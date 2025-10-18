Jerez Capital Gastronómica 2026: Más de dos años de duro trabajo

La elección de Jerez como Capital Española de Gastronomía es el colofón a más de un dos de trabajo y donde la Asociación Hostelería de Jerez y el Ayuntamiento, contando también con el apoyo importante de la delegación de Turismo que lidera Antonio Real, han completado una labor excelente.

La idea surgió del entonces coordinador de la Asociación Hostelería de Jerez, Manuel Girón, en una cena organizada por algunas estrellas Michelín y a la que asistieron chefs como Martín Berasategui, celebrada en mayo de 2022 en Sanlúcar, que en ese mismo año había sido seleccionada.

La posible candidatura de Jerez podía tener consistencia, pero el reconocimiento de la localidad vecina invitaba a tener un impás. La semilla era una realidad de cara al futuro, pero ahora faltaba el convencimiento de las autoridades.

Evidentemente, la sintonía entre Girón y Alfredo Carrasco, promotores de la asociación en 2021, hizo que el propio Carrasco apoyara con ahínco la propuesta. Había que ofrecer la posibilidad al Ayuntamiento, cuyo respaldo, mediante la alcaldesa y Antonio Real, fue inmediato.

Aprovechando la celebración de Fitur en enero de 2023, la alcaldesa, Real, Girón y Carrasco mantuvieron diversos encuentros para interesarse por el procedimiento y comenzar a plantear de manera seria una candidatura. De hecho, se contacta con David Baños, la persona que había realizado los dossiers de las candidaturas de Sanlúcar, de Almería y de Cuenca.

García-Pelayo anunció esta posibilidad, la de presentar candidatura, en la Gala de los Premios de la Asociación Hostelería de Jerez, allá por el mes de septiembre de 2024, confirmándose este hecho a mediados de diciembre.

Desde entonces, el trabajo codo a codo de Consistorio (principalmente a través de la delegación de Turismo) y Asociación, respaldado por otras entidades como Horeca, el Clúster Turístico, la Universidad de Cádiz, el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Brandy y Vinagre de Jerez, la Diputación de Cádiz y las asociaciones de comerciantes, hosteleros, entidades culturales y asociaciones vecinales, han respaldado la candidatura.

En los últimos meses, la marcha de Manuel Girón de la asociación, dejó en solitario al frente de la misma a Alfredo Carrasco, que ha liderado con entusiasmo y personalidad la candidatura, una candidatura que afortunadamente, se ha hecho realidad.