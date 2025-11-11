Homenaje a la poesía y al vino en el Consejo Regulador de Jerez

La Asociación Cultural Pie de Página de Jerez invita al público a disfrutar del acto 'Poesía y vino: en la interior bodega', que tendrá lugar el viernes 14 de noviembre a las 20:00 horas, en la sede del Consejo Regulador de Jerez.

El evento propone un diálogo entre la poesía y el vino, dos expresiones de la cultura que comparten una misma raíz: el arte de emocionar. En esta ocasión, bodegueros y personalidades vinculadas al mundo del vino jerezano darán voz a poemas de célebres autores que, a lo largo del tiempo, han cantado al vino como símbolo de inspiración, alegría y vida.

La velada se abrirá con una breve disertación de Carmen Oteo, quien introducirá el encuentro con una reflexión sobre el papel del vino en la creación artística y la sensibilidad poética.

Entre los participantes se encuentran figuras muy representativas del mundo del vino y la cultura jerezana: Evaristo Babé, Beltrán Domecq, Mauricio González-Gordon (Bodegas González Byass), Manuel González 'El Chule' (La Parra Vieja), Manuel Marín (Bodegas Tradición), César Saldaña (Consejo Regulador), Fátima Ruiz de Lassaletta y Ramón Villar (Grupo Estévez).

Los poemas elegidos pertenecen a una amplia nómina de autores españoles e hispanoamericanos que han sabido encontrar en el vino un motivo de inspiración: Gloria Fuertes, Antonio Gamoneda, Rafael Guillén, José Mateos, Antonio y Carlos Murciano, Nicanor Parra, José María Pemán, Manuel Ríos Ruiz y José Ángel Valente.

Con este acto, Pie de Página rinde homenaje a la tradición poética y vitivinícola de Jerez, invitando a los asistentes a disfrutar de una experiencia en la que la palabra y el vino se funden en una misma copa.