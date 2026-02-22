Homenaje póstumo a Andrés de Jerez

La ciudad rindió homenaje ayer sábado a uno de los cantaores más sinceros y queridos de nuestra tierra, Andrés de Jerez, cuya voz y duende dejaron huella profunda en el flamenco de esta ciudad y más allá. Andrés Cabrales 'Andrés de Jerez' (1964-2025) no solo fue un cantaor humilde y apasionado por los cantes jerezanos; también fue un embajador del flamenco entre Jerez y Francia, donde vivió parte de su vida y donde su arte fue muy querido. Su cante, profundo y sincero, nació en las calles de la zona sur de nuestra ciudad y encontró siempre refugio en la amistad, la bohemia y el sentir más genuino del flamenco.

Por todo ello, la Asociación Cultural Flamenca Las Cadenas, en colaboración con la peña Los Cernícalos — la casa que tanto significó para él — y Flamenco Social Club celebraron este sábado un bonito acto de reconocimiento póstumo. Tras descubrir una placa en la que fuera su casa en la zona sur, durante la tarde se celebró también un recital muy especial a cargo de Cristo Cortés al cante y Carlos Grilo a la guitarra, con el que simbolizaron la conexión vital de Andrés con Francia y su tierra natal, Jerez.

Además, amigos y amigas del artista compartieron palabras y versos dedicados, recordando su humanidad, su alegría contagiosa y su legado artístico.