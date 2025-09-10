Hondo pesar en el deporte de Jerez por la muerte de Jerónimo Roldán

El 9 de septiembre será a partir de ahora un día triste para el periodismo y para todo Jerez. Jerónimo Roldán Rosa, Decano de los periodistas de la ciudad, fallecía este martes a los 78 años de edad y han sido numerosas las muestras de pesar desde el deporte jerezano. 'Jeromo' dedicó toda su vida periodística a sus dos grandes pasiones, el deporte y el mundo taurino, del que era profundamente conocedor. Reconocido hace poco más de dos meses con el título de Hijo Predilecto de Jerez, también rebició el cariño del mundo del deporte en la pasada gala de los Premios Ciudad del Deporte.

Jerónimo Roldán desarrolló su actividad profesional primero en el extinto diario La Voz del Sur, trabajó también para la delegación en Jerez del periódico ACB, compatibilizándolo con sus actividades radiofónicas en Radio Jerez de la Cadena SER y por último en Onda Jerez.