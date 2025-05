¿Qué está ocurriendo en el Hospital de Jerez con los TAC?

Raquel es una paciente oncológica del Hospital de Jerez. Tras la operación, a Raquel le deben hacer cada seis meses una revisión de control y debe acudir a su cita con una analítica de sangre hecha para comprobar los marcadores tumorales así como un TAC. ¿Qué problema está teniendo Raquel y otros muchos pacientes? Que no hay cita para dicha prueba diagnóstica.

"El TAC es la mejor de las pruebas porque es muy fidedigna. Es donde se ve si hay algún problema. Hemos ido al Hospital para reclamar la cita de los seis meses y en secretaría de Oncología nos dicen que la médico la ve en julio, pero que el TAC no está pedido, y eso no tiene sentido. Nos dicen que no se le va a hacer porque desde marzo no se piden TAC porque no hay dinero, no hay concierto y no están derivando a otras clínicas", declara un familiar de Raquel.

"La orden es que el Hospital tiene que asumir este tipo de pruebas y es tal la demanda que no hay recursos para hacerlas. Nos han dicho que aunque el Hospital abriese los fines de semana no podría absorber la demanda de TAC, es imposible por falta de recursos", explica la familiar de la paciente, añadiendo que "la lista de espera es impresionante. Salvo los casos urgentes que los están metiendo como pueden". La familia de Raquel ha puesto una reclamación en el Hospital para mostrar su descontento con el servicio.

Rocío tiene cita con su oncóloga a mediados de junio en el Hospital de Jerez y "ya me tenían que haber llamado para el TAC y no lo han hecho". "Fui a preguntar por si se me había extraviado la carta de la cita, pero lo que me dijeron es que ya me llamarían. La verdad es que es la primera vez que se retrasa tanto", detalla. La paciente debe tener la prueba realizada antes de la cita con el médico, una revisión que en su caso se realiza cada tres meses. "Ahí voy tirando. Me hicieron una mastectomía y ahora estoy esperando para la reconstrucción con colgajo DIEP, una intervención que también acumula muchísimo retraso", lamenta Rocío.

Cabe recordar que la reconstrucción con colgajo DIEP sólo se realiza en el Hospital de Puerta del Mar y como denunció la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez, el pasado mes de febrero, hay mujeres que llevan esperando hasta cuatro años para la intervención.

Isabel no sabe muy bien si se ve afectada o no por estos retrasos en las pruebas diagnósticas en Jerez, porque ella es una paciente jerezana aunque su reconstrucción mamaria se hará en Cádiz, desde donde solicitaron la prueba de una angio-TAC. "No sé cómo son los tiempos de espera, pero la prueba se pidió el pasado mes de marzo y aún no tengo fecha", subraya.

El médico de familia de Marta le mandó hace casi dos meses una ecografía abdominal y le avisó "va a tardar". La jerezana ha acudido esta semana al Hospital para consultar cuándo podría hacerse la prueba y la sorpresa ha sido que le han dicho que "la lista de espera lleva parada desde 2023, salvo que sea urgente o que anulen en el mismo día y se llama de forma urgente. Nos están obligando a ir por el privado".

José Antonio Aparicio, delegado de Personal del Hospital de Jerez, explica que la lista de espera para las pruebas diagnóstica es "interminable". "Hay una demora muy alta. Se comenzó a tener problemas cuando se terminó el concierto con el Hospital San Juan Grande. Desde el punto de vista terapéutico es un retraso total y absoluto. No se está dando un servicio de calidad y desgraciadamente es lo que trasladan los trabajadores. Hay que poner todos los equipos en funcionamiento y reforzar el personal", añade.

Desde el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra responden que el área "se encarga con recursos propios de la realización de los TAC. Para ello ha reorganizado la actividad asistencial, aumentando la producción. De hecho, de enero a marzo de este año se han hecho 2.000 TAC más que el mismo periodo de 2024 y, en general, el Servicio de Radiología, gracias a la reorganización llevada a cabo, ha hecho 4.000 exploraciones más".

Cabe remarcar que todos los nombres de las pacientes que han dado sus testimonios no son reales, puesto que han pedido preservar su identidad.

Concierto con el San Juan Grande

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, mostró en octubre de 2023 su satisfacción por la licitación por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) del acuerdo marco para la contratación del servicio de asistencia sanitaria complementaria para pruebas diagnósticas y el de cirugía en distintos centros sanitarios de Andalucía, entre los que figuraba el Hospital San Juan Grande. Se recuperó así el convenio con el SAS que terminó en junio de 2022.

Sin embargo, y aunque la alcaldesa habló de pruebas diagnósticas, lo cierto es que finalmente el Hospital San Juan Grande sólo pudo retomar la actividad quirúrgica de 4 especialidades para agilizar las listas de esperas del SAS. Cataratas, prótesis de rodilla e intervenciones de cirugía general son los principales actos asistenciales que se han derivado al centro. El objetivo era que una media de 450 personas pasará cada semana por los quirófanos del San Juan Grande hasta completar un listado de 5.918 pacientes de septiembre a diciembre de 2024. Y se cumplió con creces.

En la actualidad, informan de que se ha prorrogado el contrato hasta el mes de octubre, aunque en los últimos meses el volumen de pacientes derivados para intervenciones al San Juan Grande se ha reducido considerablemente, al bajar también los pacientes que se encuentran fuera del plazo de garantías.