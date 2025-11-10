Hostelería Jerez y la Ruta del Vino firman un convenio con vistas a la Capitalidad Española de la Gastronomía 2026

Hostelería Jerez, la Asociación Empresarial más representativa del sector a nivel local, ha firmado este lunes un convenio de colaboración con laRuta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez. El documento plantea una serie de acciones a llevar a cabo, destinadas todas ellas a impulsar el turismo gastronómico y enológico de la ciudad durante el año 2026, en el que Jerez ostentará la Capitalidad Española de la Gastronomía –reconocimiento que se anunció oficialmente el pasado 17 de octubre–.

La rúbrica del acuerdo ha tenido lugar en la sede del Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, contando con la participación de los presidentes de las entidades firmantes, César Saldaña y Alfredo Carrasco. Un acto que simboliza la unión de los sectores hostelero y enoturísticolocales en torno a un mismo objetivo: preparar un 2026 lleno de actividad y oportunidades, a la altura del hito que supone ser el centro y foco principal de la gastronomía nacional a lo largo de todo un año.

El próximo año será especialmente significativo para la Ruta del Vino, que celebrará su 20 aniversario. En este contexto, ambas organizaciones han subrayado la importancia de sumar fuerzas para diseñar un calendario de iniciativas que ponga en valor la excelencia del destino y acerque a ciudadanos y visitantes a la riqueza gastronómica, cultural y enológica del Marco de Jerez. La coincidencia de esta efeméride con la Capitalidad Española de la Gastronomía permitirá potenciar aún más la proyección nacional e internacional de la ciudad, reforzando su posicionamiento como destino enoturístico de referencia.

Más allá de la Capitalidad, el convenio pretende sentar las bases de una línea de colaboración estable entre ambas entidades, con la voluntad de que esta alianza “perdure en el tiempo y se consolide como un proyecto permanente que siga impulsando la excelencia de la hostelería y el enoturismo jerezano”.

Tanto Saldaña como Carrasco expresaron su satisfacción por un acuerdo que permitirá coordinar esfuerzos, generar sinergias con las empresas locales y desarrollar proyectos comunes que refuercen la proyección gastronómica y cultural de Jerez, dentro y fuera de nuestras fronteras.