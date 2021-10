El hostelero al que la Junta negó una ayuda por una ‘deuda’ de 7 euros cobra al fin

Juan Manuel García Ramírez, propietario del bar-restaurante ‘Sol y Sombra’, ha cobrado por fin la ayuda de 1.000 euros que la Junta de Andalucía le denegó el pasado mes de enero por tener pendiente un pequeño débito de 7,11 euros. “Me vino denegada por tener pendiente un pago de unos pocos euros por unas tasas de un par de mesas que tenía fuera del establecimiento. Además no era ni impago, pues se trataba realmente eran unos intereses por dicho motivo”.

Finalmente, hace unos días, imperó la razón y no sólo ha cobrado esos 1.000 euros en ayudas que se le denegaron sino que también ha obtenido otros 2.000 por otras subvenciones. Según asegura a este medio, “el mérito ha sido de la gestoría con la que trabajo que mandó un escrito en el que destacaba que esos siete euros no eran deuda sino que eran unos intereses y que por tanto, al no tener deuda con la Seguridad Social ni el Estado tenía derecho a la subvención”.

Al final, casi diez meses después de que la denegación le dejara estupefacto, Juan Manuel García se muestra satisfecho porque se ha actuado con razón. Además, esas subvenciones “vienen en muy buen momento, justo cuando estamos empezando a despegar tras lo mucho que hemos sufrido durante la pandemia”.

Según destaca, poco a poco se va recuperando la normalidad en este popular negocio del entorno de la plaza de toros. “Ahora —apunta Juan Manuel— tenemos más aforo y además podemos trabajar en mejores condiciones. Hay mucho menos miedo a la Covid y creo que en poco estaremos en los mismos niveles que teníamos antes del confinamiento”.