Un hotel de autor en el corazón de Jerez

Ana Caro es jerezana aunque, por su trabajo, pasa tanto tiempo en la ciudad como fuera de ella. Dedicada al turismo desde hace años y conociendo bien el sector, su sueño siempre había sido poder abrir su propio hotel. Además, desde que le comenzó a rondar la idea pensó que su ciudad natal sería el lugar idóneo para emprender este proyecto. “Siempre que venía a Jerez me fijaba en las casas antiguas y cuando encontré esta, junto a la catedral, supe que era lo que estaba buscando”, reconoce emocionada.

Desde entonces, a finales de 2016, hasta ahora ha recorrido un largo camino burocrático que ya parece llegar a su fin. Si todo va bien, este lunes dará comienzo la obra de rehabilitación del inmueble que compró en la calle Santa Isabel. Un edificio en el que se inaugurará a finales de año ‘Ysart hotel’.

A pesar de que han pasado más de dos años desde que decidió comprar el inmueble, esta jerezana se muestra positiva y cree que el tiempo que ha pasado ha servido para que el proyecto cuente con las personas adecuadas. Una de esas personas es Gaspar Sobrino, un prestigioso interiorista que se ha hecho cargo del proyecto. “Yo iba en un autobús a Pompeya y leí una entrevista suya en la que aparecía una dirección de correo. Le escribí porque estaba enamorada sus trabajos en Vejer. No pensé que me respondería, pero lo hizo”, recuerda sonriente.

El propio Gaspar Sobrino reconoce que “la historia con este hotel ha sido como las viejas historias de amor. Ana me llamó hace dos años pero, en este momento, por motivos personales me tuve que ir de España. Sin embargo, volví hace cosa de unos meses y volvimos a retomar el contacto. Estaba claro que este proyecto estaba para mí”.

A pesar de que aún no quieren desvelar demasiados datos del nuevo establecimiento, Sobrino cuenta que será un “hotel de autor” porque la definición de “hotel boutique está denostada y muy confundida. Se le llama a muchas cosas que no lo son”. Será, además, un hotel “basado mucho en el arte y la creatividad”. El objetivo, por ello, es “conservar todo lo que se pueda de lo que es la fisonomía de la casa: esos techos altos, las alfajías y la ornamentación de la típica casa jerezana y andaluza, de una casa señorial. Conservar todo eso y ponerlo en valor”. De hecho, Sobrino recalca que la intención “más que rehabilitar es restaurar, obviamente siguiendo toda las normas, pero sin perder lo que es el sabor de la casa”. “No es un hotel moderno de ciudad de negocios, no es esa intención. Es más clásico pero con un punto muy divertido y artístico”, avanza el interiorista.

Su propietaria, Ana Caro detalla también que será “un hotel de arte” porque su objetivo no sólo es alquilar habitaciones. “Lógicamente la base será que el cliente esté muy cómodo y esté mimado. Serán sólo 12 habitaciones y así lo haremos”, añade. Sin embargo, “yo quería que participara también la gente de Jerez, que viniera si quería tomarse un café, pero que igualmente hubiese cierto movimiento cultural y que el turista pudiera ver el arte de la provincia. Me gusta mucho ese concepto”.

A pesar de haber vivido en París, Roma y Madrid, entre otras ciudades, Ana Caro tenía claro también que Jerez debía ser el sitio en que el que estuviese su hotel. “Porque es mi ciudad y porque Jerez merece más de lo que tiene en el sentido de promoción”, afirma tajante.

El entusiasmo por su ciudad es evidente y el propio Gaspar Sobrino reconoce que es “muy trabajadora, echada para delante y que apuesta mucho por su tierra y por darle algo nuevo y diferente. Y todo pasa por el tamiz de su experiencia a nivel turístico”. Por estos motivos, Sobrino hace hincapié en la necesidad de poner “alfombras rojas” a los promotores de proyectos en lugar de trabas burocráticas. “Siempre fue su sueño tener un hotel, siempre quiso pasar al backstage y toda esa sabiduría y trato humano adquirido en este tiempo quiere ponerlo en valor”, reconoce el interiorista.