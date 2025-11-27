"Hoy es un día gran para la docencia en Jerez"

Los docentes que se han jubilado este año, junto al delegado provincial de Educación y la alcaldesa.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presidido un acto de homenaje a los profesores y profesoras de Jerez que han impartido enseñanzas en las aulas Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Especial y Educación Permanente, y que han comenzado o van a comenzar su etapa de jubilación en este año 2025.

Este emotivo reconocimiento ha tenido lugar en los Claustros de Santo Domingo, espacio en el que se han dado cita 58 docentes, junto a sus acompañantes y equipos directivos de los diferentes centros educativos. Asimismo, han asistido a la cita el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, la delegada de Educación, Nela García, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo en Cádiz, José Ángel Aparicio.

En este contexto, la alcaldesa ha felicitado a los profesores y profesoras que terminan su etapa laboral y ha destacado "el poder transformador que tiene la Educación, manteniendo siempre una escucha permanente con la comunidad educativa para atender sus necesidades y mejorar".

Asimismo, hha señalado que el Gobierno local “es un aliado del sistema educativo”, haciendo un guiño a todas las fuerzas políticas para que, mediante el consenso, se proteja un “derecho que es fundamental”.

“Para mí como alcaldesa es importante celebrar este reconocimiento porque Jerez entera le tiene que dar las gracias a estos hombres y mujeres que han dejado su vida para que los jóvenes de nuestra ciudad se formen, no solamente en conocimiento, que eso es importante, sino también para que vayan aprendiendo a vivir, a convivir con los mejores valores: la democracia, el respeto, el afán de superación, el espíritu de trabajo en equipo”, ha asegurado María José García-Pelayo, quien ha añadido que “todos esos valores van a hacer mejores personas y, por supuesto, si son mejores personas, tendremos también la mejor ciudad posible”.

“Una gran ciudad está hecha de buenas personas, está hecha de buena gente, y eso es Jerez, eso es lo que queremos que sea Jerez”, ha recalcado la alcaldesa.

Además, García-Pelayo ha aprovechado el acto para poner en valor la subvención de la Junta de Andalucía "destinada a programas de climatización con el objetivo de combatir el ‘estrés térmico’ en las aulas y favorecer la eficiencia energética y ha resaltado la dotación de comedores en todos los centros educativos del entorno urbano de Jerez en una clara apuesta por mejorar los servicios complementarios".

Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Educativo, José Ángel Aparicio, ha afirmado que “hoy es un día grande para la docencia” ya que “es un acto de reconocimiento a unas personas que yo creo que han dedicado su vida al arte más noble que existe: educar. Yo creo que son personas que lo han dado todo, toda su vida, para educar y acompañar a los niños y niñas de esta ciudad y para cumplimentar una labor social impresionante”.

En esta línea, Aparicio ha manifestado que “ellos son un dechado de virtudes, ejemplos, sacrificio, superación y son personas que han dado todo por inculcar no solo el conocimiento, sino también la transmisión de valores que es lo importante que nos queda en la sociedad. Son personas que han dedicado su vida a mejorar la sociedad”.

Esta ceremonia ha contado con la participación de la Banda Municipal de Música que ha interpretado las composiciones ‘The Beatles Concert’ y ‘Abba Gold’.

Además, esta cita ha invitado a la reflexión desde el punto de vista de dos generaciones de alumnos a las que han representado María Espejo y Óscar Naranjo (alumno de su escuela), quienes, mediante un discurso poético, han realizado un recorrido por la evolución de la educación desde su propia experiencia.