Refuerzo para los autobuses urbanos de Jerez en Navidad: 8 más por las mañanas y 3 más en las tardes

El Ayuntamiento de Jerez ampliará el servicio de autobuses urbanos a partir del próximo lunes, día 1 de diciembre, y mejorará el servicio del invierno pasado en días laborables. En este sentido, se incorporarán 8 vehículos más en distintas líneas en el turno de mañana y 3 en el turno de la tarde. Este incremento del número de autobuses repercutirá de forma "muy positiva" en la mejora de la frecuencia y "por tanto reducirá el tiempo de espera de los usuarios".

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que con “esta medida la ciudad recupera la normalidad y mejora el servicio de autobuses urbanos este invierno, además con una veintena de autobuses renovados, sostenibles, fiables y accesibles para todas aquellas personas con diversidad funcional, con el fin de atender las demandas de los usuarios”.

Ha recordado “el camino que el gobierno municipal ha recorrido hasta llegar a este punto, con la adquisición de los primeros 25 autobuses nuevos que irán llegando hasta finales de este año, para ir sustituyendo a los antiguos que venían dando problemas y con la licitación de otros 25, con los que se renovara la flota al cien por cien esta misma legislatura”.

Igualmente, ha dado las gracias por su paciencia a todas las personas usuarias del servicio. Ha señalado que “el esfuerzo ha merecido la pena, porque Jerez ha dado un paso de gigante, en cuanto a movilidad, con la incorporación hasta el momento de 12 de los autobuses nuevos, a los que se sumarán de forma inminente otros 8, y que en poco tiempo, la ciudadanía contará con una flota totalmente renovada y en condiciones óptimas, como merece”.

La recuperación del servicio de invierno supondrá la incorporación de 8 vehículos más en distintas líneas en el turno de mañana y tres por la tarde. Concretamente, en el turno de mañana se implementarán con un vehículo más las líneas 1, 3, 4, 6, 10, 11, 16 y 18; y por la tarde, las líneas 6, 16 y 18. Este refuerzo "será crucial" para mejorar la capacidad y puntualidad, sobre todo durante las horas de mayor demanda. Como se desprende, las líneas que recibirán un mayor refuerzo serán la 6, la 16 y la 18 con una mejora del servicio durante todo el día.

En cuanto a la mejora de la frecuencia, será "muy significativa" en todas las líneas citadas. En el caso de la línea 1, la mejora de la frecuencia en el turno de mañana será de 20 minutos, pasando de 42 a 22 minutos, también reducirán alrededor de 20 minutos la frecuencia la línea 6 en el turno de tarde, la línea 16 por la mañana y la tarde y la línea 18 por la tarde. Incluso habrá otras líneas que todavía superarán esta mejora, como la 11 y la 18, que en el turno de mañana reducirán su frecuencia en 24 minutos. El resto de líneas también verán mejorada su frecuencia considerablemente.

Optimización de la línea 11 de los autobuses urbanos de Jerez

La recuperación del servicio de invierno conlleva también la optimización de la línea 11, con el objetivo de reforzar la conexión entre plaza Esteve, la estaciones de autobuses y de ferrocarril y el Campus Universitario, lo que permitirá ofrecer un servicio directo y rápido a los estudiantes universitario que se desplazan a Jerez desde fuera de la ciudad. Para efectuar esta mejora, esta línea de autobús modificará su itinerario desviándose desde la calle Arcos hacia la avenida Nuestra Señora de la Paz para reincorporarse al recorrido anterior en la glorieta del Minotauro. Las paradas suprimidas continuarán cubiertas por la línea 6. Este cambio reducirá el tiempo de trayecto, mejorará la intermodalidad y la experiencia para estudiantes y viajeros en general.

Vuelve la vigencia de las tarifas de los autobuses en Jerez

Con la recuperación del servicio del invierno en días laborables, el próximo lunes 1 de diciembre, el servicio de autobuses urbanos de Jerez dejará de ser gratuito y volverán a tener vigencia las tarifas que tenía esta prestación pública antes del verano, siendo 1,10 euros el precio del billete habitual.

Como se recordará la gratuidad del autobús urbano fue una de las medidas que, de modo temporal, adoptó el gobierno municipal el pasado verano cuando fue necesario recortar el servicio por la retirada de la circulación de los vehículos Otokar y tras producirse varios incidentes.