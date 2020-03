Dos convocatorias y un mismo grito: en defensa de la escuela pública y contra el “decretazo” de escolarización. Este 4 de marzo se ha teñido de verde para mostrar el rechazo al nuevo decreto de escolarización que ha puesto en pie de guerra a la comunidad educativa pública. Unas 300 personas en la cita de la tarde –una concentración que acabó en una pequeña marcha desde Arenal a Casinos– y un centenar de manifestantes en la protesta de la mañana reivindicaron “un sistema público de educación, de titularidad y gestión pública como eje vertebrador y fundamental del sistema educativo”. A pesar de que no se dieron datos oficiales de seguimiento de la huelga educativa en la ciudad, Marea Verde Jerez sí que avanzó que eran "más positivos" que los que ofreció la Junta, que estaba en un 26,5% a nivel provincial.

“La red concertada nace como una red subsidiaria, como una red de apoyo a la pública. Pero ahora que hay un problema demográfico, un problema de ajuste, lo que no tiene sentido es que sigamos manteniendo abiertas unas líneas concertadas cuando se están vaciando centros públicos. Sobre todo cuando la escuela pública es la única garantía al derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia”, denunció Federico Miguel, profesor de Educación Secundaria y miembro de Marea Verde Jerez.

“Es un decreto que es un auténtico despropósito. Es un ataque frontal, hacía tiempo que no había tanto consenso en contra de un decreto de escolarización”, subrayó Miguel. “No estamos en contra de los compañeros de los centros concertados, sino de un modelo de hacer las cosas. Pero es cierto que hay centros concertados en Jerez que están en barrios con problemas económicos y no escolarizan a niños de esos barrios. Es la realidad y se debe a que hay una serie de mecanismos, algunos obvios y evidentes como el cobro de cuotas, en los que la Administración no mete mano”, criticó Miguel.

Desde Marea Verde Jerez reivindicaron “poner la educación en el centro del debate político y social. Llevamos más de diez años de recortes educativos, tenemos 26.000 profesores menos en el país y una rebaja en la inversión que somos el hazmerreír de Europa”.

El Consejo Escolar Municipal

Por su parte, el delegado de Educación y Empleo, Juan Antonio Cabello, presidió una nueva reunión del Consejo Escolar Municipal “en la que se acordó, a propuesta de los vocales, emitir una declaración en contra de los recortes de unidades en los colegios públicos de Jerez”.

Cabello explicó que “le preocupa especialmente que esta normativa tome como factor prioritario para la escolarización la ‘demanda social’. Esto beneficiará a determinados centros en detrimento de otros, en especial beneficiaría a la escuela concertada, produciendo un trasvase de alumnado y recursos de la escuela pública a la concertada, con el peligro del surgimiento de ‘centros gueto’”.

El delegado declaró que todo esto “nos podría precipitar hacia un modelo dual en donde se incremente la brecha social y económica entre familias y en el que la educación deje de estar al servicio de la equidad e inclusión social, quebrando definitivamente el principio de la igualdad de oportunidades que tantos beneficios ha proporcionado al incipiente Estado de Bienestar Social en España y en Andalucía”.