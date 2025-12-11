El seguimiento de la huelga de médicos en Jerez aumenta hasta el 75%

Los médicos del Área de Gestión Sanitaria de Jerez encaran la tercera jornada de huelga con un seguimiento del 75% de los facultativos. Además, este jueves se han movilizado en Cádiz en contra del borrador del Estatuto Marco que prepara el Gobierno central, a través del Ministerio de Sanidad. La manifestación ha partido de la sede de la Subdelegación del Gobierno para recorrer la Avenida principal (Andalucía y Ana de Viya) para acabar frente al hospital Puerta del Mar.

Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz, ha declarado que "si esto no cambia la sanidad pública va a desaparecer", añadiendo que "hay que acabar con la precariedad que soporta el médico en la sanidad pública, esto no ocurre en ninguna otra profesión, somos el único colectivo que no tiene derecho a la conciliación y al descanso efectivo".

Ojeda subraya la necesidad de un estatuto propio y de un ámbito de negociación específico para la profesión médica, que permita canalizar necesidades del colectivo médico y facultativo. "Nuestra formación, funciones y responsabilidad son distintas a las de cualquier otra categoría profesional. Necesitamos un marco normativo propio", añade.

Más de 1.000 médicos de Jerez, tanto del Hospital como de Atención Primaria, están llamados a esta huelga de cuatro días (del 9 al 12 de diciembre), convocada por el Comité de Huelga del Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Confederación Española de Sindicatos Médicos.

Esta decisión responde a la “situación límite” que vive el Sistema Nacional de Salud y a un “actual modelo sanitario que se basa en la explotación laboral de nuestro colectivo”, denuncia el Sindicato Médico Andaluz. “Los únicos argumentos que ofrece el Ministerio de Sanidad para eludir una reforma que dignifique nuestras condiciones laborales y las equipare a las demás categorías profesionales son claramente económicos. Ha negociado su nuevo Estatuto Marco en la mesa del Ámbito, en la que nuestra presencia es prácticamente nula. Nadie en su sano juicio pretendería reformar el marco estatutario sin contar con los médicos, pero eso es lo que ha hecho la ministra Mónica García, que pasó en un día de activista cómplice a política pragmática”, denuncia el sindicato.

“Las propuestas de supuestas mejoras que nos hicieron llegar desde el Ministerio siempre fueron vagas e insuficientes. Nuestro colectivo no puede seguir confiando en promesas etéreas, necesitamos avances materiales ahora, no hipotéticas mejoras a futuro que sabemos nunca van a cumplir. En lugar de mantener abierta la posibilidad de diálogo, ha optado por la venganza. Ante el mantenimiento de la huelga, su último borrador de Estatuto Marco recupera las primeras versiones y elimina todas las pequeñas mejoras introducidas en la negociación con el comité de huelga”, alerta el colectivo.

El Sindicato Médico Andaluz y la Confederación Española de Sindicatos Médicos subrayan que “ni nuestro colectivo ni la población pueden soportar más desprecio ni más mentiras. Nos jugamos el futuro de la profesión médica y de la sanidad pública, y nuestro colectivo tiene claro que no va a parar. Si la ministra Mónica García, no es consciente de lo que están haciendo con los médicos y facultativos y no cambia de actitud, será la única responsable del caos en el que está sumiendo a nuestra sanidad pública”.