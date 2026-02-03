Iberia limita el precio del vuelo entre Jerez y Madrid a 99 euros por trayecto

Iberia ha limitado el precio en los vuelos entre Madrid y Jerez de la Frontera a un máximo de 99 euros por trayecto hasta el próximo jueves 19 de febrero por las limitaciones en las conexiones ferroviarias tras el trágico accidente de Adamuz en Córdoba.

La compañía ha informado este martes de esta limitación en el precio de los billetes en el enlace entre el aeropuerto de Barajas y La Parra y de otras rutas aéreas, sobretodo en las conexiones con la capital de España y Barcelona.

Así, Iberia ha limitado el precio en los vuelos entre Madrid y Barcelona a un máximo de 99 euros en clase turista, una medida que estará vigente, en principio, hasta el 19 de febrero, en un momento en que las limitaciones en la alta velocidad están provocando retrasos y cancelaciones en los trenes entre ambas ciudades.

La compañía mantendrá sin cambios las tarifas Puente Aéreo Flexible y Puente Aéreo Confort, diseñadas para viajeros frecuentes que requieren mayor flexibilidad y servicios adicionales en sus desplazamientos.

La aerolínea opera hasta 14 frecuencias diarias por sentido en la ruta Madrid–Barcelona y cubre todas las franjas horarias, desde las 6:45 de la mañana hasta las 21:35 horas.

Topes a los precios entre Madrid y Andalucía

Iberia también mantiene topados los precios en los enlaces entre Madrid con Sevilla, Málaga, Jerez y Granada tras el accidente ferroviario de Adamuz, en 99 euros por trayecto; y ha reforzado su operativa habitual con algo más de 27.000 plazas, en principio hasta el 15 de febrero.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, avanzó este lunes que el Gobierno impondrá topes en los precios de los transportes alternativos en situaciones como la derivada del accidente de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas, que ha inutilizado la vía de alta velocidad ferroviaria.

Explicó que ha trasladado la propuesta a los ministerios de Economía y Presidencia "y en cuanto tenga su ok la llevaremos a Consejo (de Ministros)".

La propuesta establece un tope con el precio medio que tuviera el servicio del que se trate durante el mes anterior al suceso, para asegurar "que nadie puede lucrarse de manera extraordinaria con una situación de emergencia o necesidad", dijo Bustinduy.