Jerez registró casi 50.000 pernoctaciones hoteleras en noviembre

Un grupo de turistas extranjeros bajándose de un autobús en las inmediaciones del Alcázar de Jerez

La ciudad de Jerez de la Frontera contabilizó casi 50.000 pernoctaciones hoteleras durante el pasado mes de noviembre, según los datos cosechados por el Instituto de Estadística y Cartografía (IECA), organismo depedendiente de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo de la Junta de Andañucía.

Según este informe, la provincia de Cádiz registró en total 372.704 alojamientos en sus hoteles durante el pasado mes de noviembre, lo que suponen 31.148 más que en el mismo mes del pasado año 2024.

Por su parte, las ciudades de Cádiz y Jerez fueron los municipios de la provincia que más pernoctaciones registraron.

Según las cifras de IECA, en la provincia gaditana, la mayoría de las pernoctaciones fueron en esta ocasión de viajeros nacionales, con 328.844 por las 43.860 de los viajeros internacionales.

El tiempo de estancia en los turistas nacionales también fue superior al de los extranjeros con 2,6 frente a 1,6, respectivamente.

En cuanto al número de viajeros, la provincia de Cádiz registró un total de 155.201, de los que 128.530 procedían de España y 26.671 eran procedentes del extranjero.

Cuarta provincia andaluza con Cádiz, Jerez y El Puerto en el podio

La provincia de Cádiz ocupó el cuarto puesto en Andalucía tanto en número de pernoctaciones como de viajeros, por detrás de Málaga, que registró 1,2 millones de pernoctaciones y más de 390.000 viajeros, Sevilla y Granada.

En relación a los puntos turísticos, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía señala que Cádiz capital fue la primera de la provincia y novena localidad andaluza con más pernoctaciones en el mes de noviembre, con un total de 51.311, seguido de Jerez, con 49.884 y El Puerto de Santa María con 31.009 pernoctaciones.