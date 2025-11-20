El IES Almunia inaugura un mural contra la violencia de género

Alumnos del IES Almunia han inaugurado en la jornada de este jueves 20 de noviembre un mural en una de las fachadas del centro. El mural es el resultado del trabajo realizado en el centro educativo en materia de Igualdad, a través de su programa 'Igualmunia', y que ha sido promovido por la Asociación Páginas Violetas.

Dicha asociación ya ha llevado a cabo iniciativas parecidas en otros puntos de la provincia e incluso en Sevilla. "Nos plantearon la idea, tanto el equipo directivo como a Nora Zarat, que es la responsable de Igualdad en el instituto, y lo hemos puesto en marcha", asegura Rafael Guerrero, jefe de estudios del IES.

El mural, que ha sido financiado por la Diputación de Cádiz, ha sido realizado por Julia Pérez Lobo y ha contado con la colaboración de alumnado del centro.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de la diputada de Igualdad, Susana Sánchez Toro, la presidenta de la Asociación Páginas Violetas, Teresa Alba, el director del centro, Manuel Muelas, y una representación del alumnado, en este caso concreto, Mari Carmen Tordesillas y Francisco Romero.

Desde el instituto de la barriada de La Granja se ha agradecido el apoyo que ha tenido en el proyecto por parte de la asociación, "que nos ha facilitado mucho material y recursos didácticos". Además, "nos han proporcionado un cortometraje (Comando VDG) que han podido visionar los alumnos de Bachillerato, que han tenido participación con un debate".