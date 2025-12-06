El IES Elena García Armada, Premio a la Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia Escolar en Andalucía

El instituto jerezano Elena García Armada ha sido galardonado con el Premio a la Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia Escolar en Andalucía correspondientes a la convocatoria del curso 2024/2025. El centro ha logrado el primer premio junto al IES Río Ebro de Motril, y recibirá la cantidad de 2.500 euros.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha valorado el proyecto de convivencia positiva que viene realizando dicho instituto desde hace varios años. No en vano, durante este tiempo ha sido uno de los centros educativos que mejor calificación ha obtenido entre los colegios e institutos que componen la Red Andaluza Espacio de Paz. En concreto, en el curso pasado obtuvo una calificación de 88 puntos.

Dentro del proyecto que se está trabajando en el centro, enmarcado como proyecto de Innovación, destaca el trabajo en la mediación escolar, en la que se ha conseguido obtener el compromiso y respaldo de toda la comunidad educativa.

Así, entre algunas de las acciones programadas, tal y como explica el jefe de estudios del centro, Jesús Moreno, destaca la creación del 'Premio Nobel de la Paz', "que votan los propios alumnos a los mismos estudiantes del centro", o la resolución pacífica de conflictos que a diario se lleva a cabo en el propio instituto a través de los alumnos mediadores. Para ello se ha creado incluso "un aula de convivencia en la que los mismos alumnos se reúnen e incluso hacen las actas".

Además, el instituto puso en marcha en su día, desde que se inauguró, su propio Departamento de Convivencia, que mediante la labor de un jefe de departamento lleva a cabo todo lo relacionado con este asunto. Desde dicho departamento se gestiona todo el proyecto, además de actividades como los recreos activos, donde el alumnado puede participar en este tiempo en talleres o el aula Steam, los recreos deportivos o la biblioteca del centro.

Asimismo, dentro del programa de tránsito de Primaria a Secundaria, el alumnado mediador visita de manera anual a los colegios adscritos al instituto coincidiendo con el Día de la Paz.