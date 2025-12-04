Dónde comer, desayunar y cenar en Jerez si vienes a la Zambomba: “Uno de nuestros planes favoritos del año”

“Dicen que en Jerez la Navidad se come y se canta. Cuna de los vinos generosos y Capital Española de la Gastronomía 2026. Jerez y Navidad es un plan que repetimos todos los años”. Así arranca el vídeo que Decomilona.mlg ha publicado en su perfil de Instagram sobre los lugares donde han comido en Jerez en Zambomba.

Salvi y Miriam hablan desde el conocimiento, tras haber visitado varios años la zambomba de Jerez. Aseguran que esta experiencia “sigue siendo uno de nuestros planes favoritos del año”, gracias al ambiente, la gente y los vinos de esta zona.

“Entra zambombas, palillos y panderos” han sacado hueco para satisfacer la curiosidad de sus más de 110 mil seguidores y recomiendan los siguientes establecimientos del centro de Jerez para disfrutar de las zambombas con la barriguita llena y el corazón contento.

Ruta gastronómica por la Zambomba de Jerez

Churrería Manuel, en calle Doña Blanca. (Jerez). / Florian

El combo: Churrería Manuel + Bar La Perla

Para desayunar, Salvi y Miriam escogen hacerlo de jerezanas maneras. Para ello, compran los churros en la Churrería Manuel y se los toman con un buen chocolate caliente en el Bar La Perla, justo al lado, en la calle Doña Blanca. “La churrería Manuel es un obligatorio siempre que venimos aquí. Su cola, en la que estuvimos más de 40 minutos, mereció la pena. Churros finitos, al peso y de los que te puedes comer un cartucho entero tú solo. A 1€ cada 100 gramos. Recomendamos coger mesa en el bar la Perla y pedir un chocolate calentito”.

Tabanco Plateros, en Jerez.

Tabanco Plateros

Esta pareja de fooders van a lo seguro. Para tapear a mediodía, proponen otro clásico de Jerez, el mítico Tabanco Plateros, en calle Algarve. Siempre es un acierto, aunque en Navidad no se pueden degustar los platos calientes y también se suspenden temporalmente las catas de vinos. Pese a esto, degustaron algunos de sus sencillos manjares: “Butifarra, salchichón, morcilla y más queso”.

Cola de toro del Tabanco Las Banderillas, en Jerez.

Tabanco Las Banderillas

Este local fusiona mezcla el ambiente taurino y el más puro jerezano con un toque muy flamenco. Se ha convertido en un sitio típico jerezano para comer o cenar. Preparan guisos tradicionales y otros platos como las zanahorias aliñadas o la cola de toro que siempre dejan ganas de más. Suele estar repleto de gente, pero aunque parezca imposible sentarse, puedes hacerte hueco en la barra. “Pedimos varias cositas de picoteo: chacinas, buenos vinos, queso emborrado y una corvina al ajillo que nos recomendaron los camareros, de 10”, cuentan Decomilona.

