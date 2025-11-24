El IES Padre Luis Coloma celebra el Día del Flamenco más internacional

El IES Padre Luis Coloma celebró días atrás el Día Internacional del Flamenco, una fecha marcada en rojo en el calendario para conmemorar su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Flamenco y Coloma están íntimamente vinculados, por una parte porque las aulas de este histórico centro educativo se llenan de música por las tardes al acoger en sus aulas a parte del alumnado del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro, entre ellos los que cursan guitarra flamenca, una de las especializadas ofertadas en el Departamento de Cuerda Pulsada del mismo, pero especialmente desde el curso 2021/22, cuando la llegada de los profesores Mario Barreras y Rocío Moreno, que había sido distinguida con el “Premio Flamenco en el Aula 2020”, propició que se pusiese en marcha un proyecto interdisciplinar, dentro del Programa de Innovación Educativa “Vivir y Sentir el Flamenco”, llamado “Flamencoloma”.

Curiosamente, el planteamiento, la organización y la coordinación del programa de actividades, elaborado conjuntamente por el instituto y el conservatorio, corrió a cargo de dos personas originarias de Puente Genil, ambas de amplia trayectoria artística y docente. Juan Lavado Cosano, amén de ser profesor de guitarra flamenca, psicopedagogo, maestro de Educación Primaria, y pertenecer a una de las sagas flamencas y saeteras pontanensas de más prestigio y raigambre, la de “Los Lavado”. Rocío Moreno, por su parte, profesora de Geografía e Historia en el Coloma, posee el título profesional de danza por la Escuela de Matilde Coral y tuvo su propia escuela de baile en Puente Genil, llegando a actuar en numerosos festivales flamencos que la llevaron hasta el mismísimo Vietnam.

El momento de la interpretación del joven Malick. / Miguel Ángel Jiménez

Centrándonos específicamente en los actos realizados, por la mañana, un grupo de alumnos y alumnas procedentes de Bremen y participantes en un programa Erasmus+, realizaron una demostración de eurítmia, una actividad de expresión corporal en la que se busca alcanzar la belleza mediante un movimiento armonioso del cuerpo, unos teloneros de lujo que dieron paso a la guitarra de Juan Lavado, que con el compás de palmas de parte del alumnado del centro, acompañaron a Rocío Moreno bailando una soleá por Bulerías.

Seguidamente se organizó un taller de baile participativo y se terminó con un fin de fiesta por sevillanas, acompañadas en esta ocasión por las guitarras de Juan Lavado y Aurora Reyes, y también por el piano flamenco de Cristian Javier Marín, estos últimos alumnos del centro.

Finalizada la celebración mañanera del Día Internacional del Flamenco quedaba hacer lo propio con el turno de tarde, y en esta ocasión con el privilegio de contar no solo con la participación y asistencia del profesorado y del alumnado del instituto matriculado en la modalidad de adultos, sino también con la del alumnado del Conservatorio Joaquín Villatoro, su selecto plantel de profesores y profesoras y muchas otras personas que no quisieron perderse el espectáculo.

Los profesores Rocío Moreno y Juan Lavado. / Miguel Ángel Jiménez

Para calentar, la sesión de tarde comenzó con un taller de palmas por tangos, fandangos y bulerías dirigido por Rocío Moreno. Una vez metidos en el ambiente festero, todos en pie y a por el segundo de los talleres, una introducción al baile por bulerías. Tres guitarras, las de los profesores Juan Lavado y Miguel Chércoles y la del alumno de 4º EEBB, Alberto Vázquez, al cante, Rocío Heredia, alumna de ESPA II, y al baile, Rocío Moreno.

Tras el baile por bulerías le llegó el turno a otro taller participativo, en este caso un taller de cante por Tangos, que corrió a cargo de Enrique Pantoja, uno de los jóvenes talentos del nuevo flamenco. Verso a verso, el público aprendió a entonar este palo hasta completar una estrofa. Antes de dar por finalizado el taller, Enrique lanzó un desafío a los presentes diciendo si alguno se atrevía a realizar un cante sobre el escenario, y allá que salió el menos esperado, un joven maliense llegado en patera a nuestra tierra y que lucha por sacar adelante sus estudios e integrarse en la sociedad como uno más. Y allí que se puso a cantar Malick la célebre que dice: “Ya te he dicho que a mi mare / la tienes que venerar / como a la Virgen del Carmen / que está puesta en el altar”, acompañado con las palmas de Rocío y Enrique, las guitarras de Alberto Vázquez, Miguel Chércoles y Juan Lavado y la admiración y el jaleo de todos los presentes.

Para terminar, un pequeño y variado recital en el que participó una representación del alumnado y profesorado del conservatorio y que contó con la presentación a modo introductorio de cada uno de los palos de dos alumnos de la Secundaria de Adultos, Virginia Otero y Abdoullah Diaby, un elegante “dandy” de ébano procedente de Senegambia, otro ejemplo de plena integración en nuestra sociedad. Comenzó el jovencísimo guitarrista Mauro Gallo, recientemente distinguido con el Primer Premio en categoría infantil del I Concurso Escolar de Flamenco, que tocó por Soleá; el trío formado por las jovencitas Martina Ureba, Segundo Premio en el mencionado certamen, Pastora Mejías y Martina Valderas, que interpretaron unas sevillanas con sus guitarras; Enrique Pantoja por partida doble, primero en su faceta de guitarrista, interpretando en compañía de Luis de los Santos unas bulerías y luego, al cante por tangos, contando con el acompañamiento de Miguel Chércoles, Juan Lavado y Roberto Sabater.

La profesora de danza, Olivia Cordero. / Miguel Ángel Jiménez

El remate final a la velada contó con la participación de Oliva Cordero, coreógrafa de larga trayectoria, titulada en Danza Española y Flamenco por el Conservatorio de Danza, Licenciada en Psicopedagogía, Diplomada en magisterio por la Universidad de Cádiz y bailaora acompañante en el Conservatorio Profesional Joaquín Villatoro, que bailó por Alegrías acompañada con las guitarras de los profesores Roberto Sabater, Miguel Chércoles y Juan Lavado y el cante de Enrique Pantoja, posteriormente, un fin de fiesta por bulerías, como no podía ser de otra manera.